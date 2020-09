Cơ hội vàng cho bất động sản du lịch Bình Định bứt phá

Mở đường cho sự tăng trưởng ngoạn mục

Là 1 trong 4 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, trục đường nối dài từ Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội đến sân bay quốc tế Phù Cát (Bình Định) được khởi công từ cuối năm 2017, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với tổng chiều dài 20km, bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bê tông nhựa 14m gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/h. Trục đường có tổng vốn đầu tư hơn 1.825 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 385 tỉ đồng.

Việc đưa vào khai thác trục đường nối dài đã kết nối giao thông thuận lợi sân bay quốc tế Phù Cát đến KKT Nhơn Hội, tạo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, tăng khả năng vận tải hàng hóa, hành khách du lịch nội địa và quốc tế. Đặc biệt, trục đường kết nối giao thông giữa các khu, cụm công nghiệp của tỉnh nói riêng và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định, các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trục đường sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - du lịch bứt phá ngoạn mục

Gần đây, sự lột xác ngoạn mục về hạ tầng với hàng loạt dự án mới làm “thay da đổi thịt” diện mạo Bình Định, trong đó, trọng tâm là tăng kết nối giữa 3 tâm điểm lớn là sân bay quốc tế Phù Cát - Khu kinh tế Nhơn Hội - TP.Quy Nhơn.

Việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông góp phần đưa Bình Định trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ khu vực duyên hải Nam Trung bộ và mở ra nhiều hướng liên kết với các tỉnh Tây nguyên, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Đặc biệt, sân bay quốc tế Phù Cát đóng vai trò liên kết Bình Định với khu vực và quốc tế, Bình Định đã thu hút được nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước về đây đầu tư như Quỹ đầu tư Marshal (Singapore), Công ty TNHH Fujiwara (Nhật Bản), Tập đoàn Việt - Úc, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Marriott International (Mỹ), Anphanam, Công ty FGD Recycling Industry Co.Ltd (Đài Loan), Tập đoàn Gia Phú (Singapore), Tập đoàn BR Group (Cộng hòa Séc)…

Sức bật của đô thị biển đón đầu lợi thế hạ tầng

Sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng góp phần nâng tầm thị trường bất động sản tại Nhơn Hội. Tiến sĩ Trần Du Lịch - thành viên Tổ tư vấn Kinh tế: “Sự đầu tư hạ tầng sẽ góp phần mở ra thị trường tương lai cho Bình Định. Đặc biệt, kiến tạo nên những đô thị ven biển gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ... Chính là giao thông quyết định tất cả, quyết định cả thị trường bất động sản”.

