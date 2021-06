Cổ phiếu chứng khoán lại đua trần

Chốt phiên, VN-Index tăng 9,98 điểm, tương ứng tăng 0,74% lên 1.361,72 điểm và HNX-Index cộng thêm 2,32 điểm, tương ứng tăng 0,73% lên 319,01 điểm. Còn cổ phiếu các nhóm ngành khác có sự phân hóa khá rõ khiến lượng cổ phiếu tăng giá và giảm giá khá cân bằng. Chẳng hạn trên sàn TP.HCM, có 202 mã tăng và 184 mã giảm vào cuối phiên, còn lại 56 mã đứng ở giá tham chiếu. Điều này cũng tương tự khi sàn Hà Nội có 117 mã tăng, 97 mã giảm và 61 mã đứng yên.

Dòng chứng khoán tăng mạnh có thể do tác động từ báo cáo mới nhất đánh giá triển vọng do công ty phân tích dữ liệu tài chính FiinPro thực hiện. Báo cáo nhận định các công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nhờ thanh khoản thị trường gia tăng và nhu cầu dùng đòn bẩy (margin) cao. Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2021 của nhóm công ty chứng khoán niêm yết tăng lần lượt 21,4% và 26,7% so với quý liền trước. Giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên của toàn thị trường đạt khoảng 14.100 tỉ đồng trong quý đầu năm nay, tăng 62,1% so với quý 4/2020 nhờ sự tham gia sôi động của nhà đầu tư mới hay còn gọi là F0, giúp các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý này.