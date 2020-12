Cổ phiếu ồ ạt tăng, vốn hóa sàn TP.HCM có thêm hơn 66.000 tỉ đồng

Trong khi đó, bất chấp dịch Covid-19 , vốn hóa thị trường niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng tăng xấp xỉ 32% so với thời điểm cuối năm 2019, lên 253.800 tỉ đồng. Đồng thời, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và thị trường UPCoM cũng có thanh khoản tăng mạnh so với năm trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết bình quân đạt hơn 55,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch hơn 632 tỉ đồng/phiên, tăng 75,5% về khối lượng và 54,5% về giá trị so với năm trước. Chỉ số HNX-Index tính đến nay đã tăng khoảng 40% so với đầu năm.