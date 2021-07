Hóa đơn tiền nước tăng gấp 6 lần : Sau giãn cách mới kiểm tra cụ thể

Công ty cổ phần cấp nước Trung An cho biết: Theo dữ liệu sử dụng nước, khách hàng P.T.A.Linh (ngụ quận 12, TP.HCM - người dân gửi phản ánh tới Báo Thanh Niên) sử dụng nước trung bình từ 9 - 10 m³/tháng. Kỳ 5.2021 (ngày chốt chỉ số nước 4.5), Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước nhà khách hàng là 0207, tiêu thụ 10 m³. Kỳ 6 (ngày chốt chỉ số nước 2.6), do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Thạnh Lộc, nên nhân viên không thể đến nhà khách hàng để cập nhật chỉ số nước. Vì vậy, Công ty Trung An tạm tính tiêu thụ theo phương pháp giả định (là phương pháp tính trung bình cộng lượng nước khách hàng đã sử dụng trong ba kỳ hóa đơn liền trước đó, theo khoản 2 Điều 18 Quyết định 20 của UBND TP) là 9 m³ (tương đương với chỉ số nước trên đồng hồ là 0216).

Tới kỳ 7 (ngày chốt chỉ số nước 2.7), Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước trên đồng hồ nước (có hình ảnh) là 0256, tiêu thụ 40 m³. Sau khi khách hàng đã gọi 4 cuộc điện thoại vào tổng đài của công ty, thắc mắc số nước kỳ 7 tăng đột biến và gửi phản ánh tới báo chí, Công ty Trung An đã bố trí nhân viên đến nhà khách hàng để kiểm tra và giải quyết theo quy định vào sáng nay (23.7).

Qua kiểm tra đồng hồ nước, nhân viên của Trung An chưa phát hiện bất thường nên đã giải thích, hướng dẫn và khuyến cáo khách hàng kiểm tra lại hệ thống ống cấp nước phía sau đồng hồ nước cùng các thiết bị sử dụng nước trong nhà nhằm phát hiện hư hỏng, rò rỉ. Tuy nhiên, khách hàng chưa đồng ý với nội dung giải thích. Sau thời gian trao đổi, khách hàng đồng ý kiểm định đồng hồ nước (phí kiểm định do Trung An tạm ứng). Công ty hẹn khách hàng sau thời gian thực hiện giãn cách sẽ thực hiện thủ tục kiểm định, căn cứ vào kết quả kiểm định để giải quyết thắc mắc của khách hàng theo yêu cầu.

Liên hệ tới Thanh Niên, chị P.T.A.Linh cho biết phía Công ty nước vẫn chưa giải thích được vì sao số nước kỳ 7 của nhà chị lại tăng bất thường gấp 4 lần, dẫn đến hóa đơn tiền nước cộng dồn tăng gần 6 lần, mặc dù mọi sinh hoạt trong gia đình đều diễn ra bình thường. Đáng nói, kiểm tra lại hóa đơn, ngày 1.6, công ty báo chỉ số nước nhà chị Linh là 216 m3, đến ngày 1.7 là 256 m3 và ngày 20.7 là 263 m3.

"Như thế có nghĩa là 1 tháng, 2 vợ chồng đi làm cả ngày tiêu thụ hết 40 m3 nước, trong khi từ ngày 1 - 20.7 giãn cách xã hội, ở nhà suốt thì xài có 7 m3 nước. Nếu thật sự do đường ống ở nhà bị hư, gây rò rỉ nước thì không lẽ đến 1.7 đường ống nước không sửa tự lành lại?" - chị Linh chưa hết bức xúc và thông tin trước mắt sẽ đồng ý kiểm định đồng hồ nước theo phương án đề xuất của phía Trung An.

Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về sự việc.