Công ty chứng khoán bội thu năm Covid-19

Báo cáo tài chính riêng mới công bố của Công ty cổ phần chứng khoán SSI cho thấy doanh thu quý 4/2020 đạt 1.207,6 tỉ đồng, tăng 39,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 489,3 tỉ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2019. Giao dịch thị trường sôi động khiến doanh thu từ dịch vụ chứng khoán quý 4/2020 đạt 474,35 tỉ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu tăng trưởng 43,4% khi đạt 4.528 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 54,4% khi đạt 1.565 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu gần 684 tỉ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu môi giới trong quý đạt 63 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 348,6 tỉ đồng, lần lượt gấp 2,1 lần và gấp 9,6 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế cả năm 2020, SHS đạt doanh thu 1.805 tỉ đồng, tăng 69% so với năm 2019, trong đó có đóng góp đáng kể từ khoản đầu tư tự doanh cổ phiếu và trái phiếu. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 938,9 tỉ đồng, gấp gần 3 lần kế hoạch và là mức cao nhất của SHS kể từ khi thành lập và lợi nhuận sau thuế đạt mức 754,3 tỉ đồng, gấp gần 3 lần cả năm 2019.

Không ngoại lệ, Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu đạt 121 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2019. Kỳ này, hoạt động môi giới có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu với 49,5 tỉ đồng, tăng 81%. Bên cạnh đó, mảng tư vấn tài chính kỳ này cũng đem về 23 tỉ đồng, trong khi quý 4/2019 chỉ vỏn vẹn 233 triệu đồng… Lũy kế cả năm 2020, Maybank Kim Eng đạt doanh thu 376 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỉ đồng, tăng 52,6%.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDS) cũng thông báo năm 2020 đạt doanh thu 456 tỉ đồng, vượt 45,7% so với kế hoạch năm và tăng 37,4% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 180 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỉ đồng, vượt 300% kế hoạch năm 2020 và tăng 317% so với 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.