Công ty chứng khoán cho vay gần trăm ngàn tỉ đồng trong quý đầu năm

Cụ thể theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty CP chứng khoán SSI, quý 1/2021 công ty đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với doanh thu 1.503 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 528,2 tỉ đồng - tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường chứng khoán gia tăng mạnh, SSI tiếp tục là công ty chứng khoán có mức tăng trưởng dư nợ cho vay margin ấn tượng với mức bình quân trong quý 1/2021 đạt hơn 10.000 tỉ đồng, tăng 68% so với bình quân quý 4/2020 và tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, giá trị các khoản cho vay ký quỹ của Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) cũng tăng lên 8.876 tỉ đồng, cao hơn 252 tỉ đồng so với đầu năm. Khoản lãi cho vay và phải thu trong quý đầu năm nay cũng tăng 91% so với cùng kỳ năm trước, đạt 222 tỉ đồng… Kết quả HSC ghi nhận doanh thu cả quý 1/2021 đạt 1.163 tỉ đồng, tăng 160% và lợi nhuận sau thuế gần 321,8 tỉ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động cho vay ký quỹ năm nay được công ty dự báo duy trì ở mức cao nhưng cạnh tranh mạnh hơn.

Hoặc tại Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS), lượng tiền cho vay margin quý 1/2021 xấp xỉ 6.016 tỉ đồng, tăng 37% so với số đầu năm. Kết thúc quý đầu năm nay, TCBS đạt lợi nhuận sau thuế hơn 674 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Còn theo Báo cáo tài chính quý 1/2021 vừa công bố của Công ty chứng khoán Agribank (AGR), doanh thu đạt gần 103 tỉ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỉ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2020 và các khoản cho vay của công ty đã tăng 18% so với đầu năm, lên hơn 875 tỉ đồng. Báo cáo tài chính quý 1/2021 của Công ty chứng khoán Everest (EVS) cho thấy doanh thu hoạt động đạt gần 126 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và lãi trước thuế gần 93 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước bị lỗ 10 tỉ đồng. Các khoản cho vay của doanh nghiệp này cũng tăng 14,7% so với đầu năm, lên mức 588,2 tỉ đồng…