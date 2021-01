Coteccons và IFF Holdings triển khai xây dựng Hyatt Regency Ho Tram Residences Resort & Spa

Thông tin về IFF Holdings:

Công ty cổ phần IFF Holdings là tổ chức kinh tế tư nhân Việt Nam có quy mô quốc tế, cam kết phát triển các dự án phát triển bất động sản chất lượng cao để tăng cường tiềm năng du lịch của Việt Nam. Với tôn chỉ phát triển bền vững, IFF Holdings thực hiện các dự án qua việc tôn trọng những giá trị lịch sử, địa lý và văn hóa, gắn kết và tăng cường sự hòa nhập của cộng đồng để phát triển công ty ngày càng lớn mạnh và mở ra các cơ hội cho xã hội.

Thông tin về Coteccons:

Được thành lập vào năm 2004, Coteccons Group đã phát triển thành công cả về quy mô và danh tiếng trong việc xây dựng các dự án đẳng cấp quốc tế, bao gồm cơ sở hạ tầng, công nghiệp đặc biệt là khu dân cư, thương mại và khách sạn, như Phú Quốc Resort, Salinda Premium Spa and Resort, Ho Tram Strip, The Ocean Villas Danang, Marvella Nha Trang, Casino Nam Hội An, Pullman Hải Phòng, Sea Star Hotel, Angsana Quan Lạn,… Bên cạnh đó, một trong những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Coteccons là khả năng cung cấp cho khách hàng các tùy chọn thiết kế và xây dựng. Qua đó, tiếp tục tập trung vào mô hình D&B để nâng cao chuỗi giá trị trong ngành xây dựng. Với năng lực tài chính lớn mạnh, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và khả năng huy động nguồn lực từ các công ty con, Coteccons đã được kiểm chứng là nhà thầu được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.