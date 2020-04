Covid-19 'cướp' đi hàng chục ngàn tỉ đồng của du lịch TP.HCM

Thống kê mới nhất từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 3 năm nay ước đạt 117.000 lượt khách, giảm 84,23% so cùng kỳ năm 2019 (tháng 3 năm 2019 đạt 742.142 lượt). Tính chung 3 tháng đầu năm, lượng khách tới thành phố ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, đạt 14,49% kế hoạch năm 2020 và giảm 42,26% so với cùng kỳ (3 tháng đầu năm 2019, TP.HCM đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế).

Với số lượng khách sụt giảm nghiêm trọng như vậy, tổng thu của du lịch thành phố trong tháng 3 ước đạt 3.496 tỉ đồng, giảm 65,26% so với cùng kỳ năm 2019 (tháng 3 năm 2019 đạt 10.064 tỉ đồng). Tổng 3 tháng đầu năm, du lịch TP.HCM thu về khoảng 25.591 tỉ đồng doanh thu, đạt 18,28% so với kế hoạch năm 2020 và giảm 26% so với cùng kỳ (3 tháng 2019 là 34.602 tỉ đồng).