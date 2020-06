Covid-19, nhu cầu mua điện thoại ‘second-hand’ tăng 40%

Đặc biệt, nhu cầu tìm kiếm những dòng smartphone tầm trung giá rẻ tăng cao. Cao nhất là lượt tìm kiếm chiếc điện thoại cũ hiệu Vsmart tăng 442%, điện thoại cũ hiệu Real Me tăng 262,6%, hiệu Xiaomi tăng 22,5%. Theo đại diện của trang Chợ Tốt , số lượt liên hệ để tìm mua điện thoại mới Vsmart trên trang này từ đầu năm 2020 cũng tăng đến 132% so với cuối năm 2019.

Theo trang Chợ Tốt, “top” 5 điện thoại dù cũ vẫn “hot" từ đầu năm đến nay gồm: iPhone 7 plus , Samsung Note 8, Samsung Note 9, Xiaomi Redmi Note 7 và Oppo F9. Trong số đó, hãng trái táo Apple luôn là lựa chọn ưu tiên của nhiều người khi mua điện thoại cũ. Dù đã ra mắt cách đây 4 năm và hiện đã bị Apple “khai tử” nhưng iPhone 7 plus vẫn luôn là mẫu điện thoại cũ bán chạy nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Với những tính năng như camera kép, chip A10 trải nghiệm mượt mà ngay cả khi chơi game nặng, thiết kế khác biệt, ngay từ ngày ra mắt ở store trên khắp thế giới, iPhone 7 Plus đã thuộc diện sản phẩm “cháy hàng” cực nhanh và đến bây giờ vẫn giữ được độ hot trên thị trường điện thoại cũ. Giá iPhone 7 Plus cũ bán trên Chợ Tốt có mức trung bình 4,5 triệu đồng vào thời điểm đầu tháng 6 năm nay; còn chiếc Samsung Note 8 đã qua sử dụng đang có mức giá trung bình 4,4 triệu đồng; Samsung Note 9 cũ có giá không hề thấp, trung bình 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, chiếc Redmi Note 7 được đánh giá là chiếc điện thoại giá rẻ thành công nhất của Xiaomi trong năm 2018, có smartphone cấu hình mạnh nhưng giá lại rất rẻ, hàng cũ có giá trung bình khoảng 2,5 triệu đồng, rẻ hơn hàng mới cùng loại đến 2 triệu đồng. Cuối cùng, mẫu Opple F9 cũ được bán trên trang này trung bình giá 2,6 triệu đồng, chiếc này máy mới hiện đang được bán trên thị trường 7,6 triệu đồng.