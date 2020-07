Cú ‘bắt tay’ tại Coteccons giúp vốn hóa công ty tăng hơn ngàn tỉ đồng

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT của Coteccons đã thẳng thắn thừa nhận, những mâu thuẫn giữa các cổ đông lớn vừa qua là do chưa hiểu nhau, do bất đồng ngôn ngữ, quan điểm quản trị... Dù thế nào thì đó là lỗi của HĐQT và ông với tư cách là Chủ tịch HĐQT nhận trách nhiệm về mình và xin lỗi tất cả cổ đông vì đã để xảy ra điều đó. Tuy nhiên, sau khi các bên cùng nhau ngồi lại, nhất trí bầu mới 2 thành viên HĐQT thì hy vọng sắp tới đây mọi việc đều sẽ được làm sáng tỏ và công ty sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Cụ thể, Coteccons đã bầu lại 2 thành viên HĐQT mới là ông Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd (The8th) thay cho 2 thành viên cũ phía Việt Nam.