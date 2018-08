Cư dân HD Mon City, Hà Nội bức xúc vì nhà thiếu diện tích

Dự án HD Mon City tại số 2 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có quy mô 2 toà nhà tháp cao 30 tầng (2 tầng thương mại và 28 tầng căn hộ chung cư, 2 tầng hầm); các khu vui chơi, dịch vụ; khu phố với 147 căn nhà phố thương mại được thiết kế 5 tầng 1 tum.



Chị Nguyễn Thị Thiên Ái, chủ căn hộ 3B05 dự án này, cho biết sau khi nhận bàn giao căn hộ chị đã lắp đặt máy giặt, điều hòa theo thiết kế nội thất đặt trước đúng chỉ số kích thước được ghi trên bản vẽ bàn giao nhà. Tuy nhiên, máy giặt và cục nóng điều hòa do chị Ái đặt mua dựa theo kích thước của bản vẽ không để vừa vào vị trí đã định. Thậm chí, khi đã buộc đổi lại điều hoà loại công suất nhỏ hơn dự kiến, thiết bị cục nóng vẫn không để vừa ở logia.

Chị Ái đã mời đại diện chủ đầu tư HD Mon đến kiểm tra và phát hiện lô gia sai diện tích so với bản vẽ. Đáng chú ý, sau khi kiểm tra, so sánh với những căn hộ cùng trục, theo chị Ái, chủ đầu tư thừa nhận không riêng căn hộ gia đình chị mà hàng trăm căn hộ khác cũng có lô gia nhỏ hơn so với bản vẽ. Để lắp được điều hòa, chị Ái buộc phải phá bỏ một phần tường mới đặt vừa cục nóng.

Tương tự, chị Phạm Thúy Hà cũng như nhiều người mua căn hộ tại chung cư HD Mon City bày tỏ rất bức xúc khi bỏ vài tỉ đồng nhưng lại nhận được sản phẩm không đúng diện tích, gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình.



Ảnh Cư dân cung cấp Chị Ái phải đập bớt một phần tường để lắp đặt cục nóng điều hòa do diện tích lô gia không đúng với bản vẽ thiết kế

Nghi ngờ chủ đầu tư “ăn bớt” diện tích căn hộ , hàng chục hộ dân tại dự án này đã tự thuê đơn vị đo đạc lại diện tích nhà và phát hiện bị thiếu hụt diện tích so với thông số đã ghi trong hợp đồng mua bán.

Theo phản ánh của các hộ kể trên, kết quả đo 14 căn hộ do cư dân thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Thiết kế Xây Dựng Hà Nội (Công ty CDIC) thực hiện cho thấy toàn bộ đều bị hụt diện tích so với hợp đồng mua bán, từ 1 m2 đến 2,4 m2, trong khi đó, giá bán căn hộ ở dự án này trên 30 triệu đồng/m2.

14 chủ sở hữu căn hộ đã gửi kiến nghị đến chủ đầu tư yêu cầu giải quyết, bồi thường phần diện tích bị hụt. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho rằng không có căn cứ để giải quyết do khách hàng đã ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ. Bức xúc trước câu trả lời của chủ đầu tư, nhiều chủ sở hữu căn hộ chung cư HD Mon City đã căng băng rôn yêu cầu đo lại diện tích căn hộ đang ở vì cho rằng, nhà bị thiếu hụt diện tích so với hợp đồng mua bán.

Trong khi đó, nhiều cư dân cho biết, khi bàn giao căn hộ vào đầu năm 2018, chủ đầu tư đã không thực hiện nghĩa vụ đo đạc diện tích sử dụng thực tế dưới sự chứng kiến của người dân và yêu cầu khách hàng ký biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng. Nhiều khách hàng đã ký biên bản thanh lý, một số khách hàng không ký biên bản thanh lý và viết vào biên bản bàn giao: “Bên mua chưa ký biên bản thanh lý và chưa xác về diện tích căn hộ”.

Trong khi đó, mục 8.7 trong hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng nêu rõ: “Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, bên mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng, cùng đại diện bên bán đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế căn hộ và ký vào biên bản bàn giao căn hộ”.

Ảnh Lê Quân Nhiều chủ căn hộ căng băng rôn để yêu cầu chủ đầu tư HD Mon City đo lại diện tích căn hộ chung cư

Ông Đặng Xuân Tâm, Tổng giám đốc HD Mon, xác nhận có tình trạng nhiều chủ sở hữu căn hộ tại dự án yêu cầu đo lại diện tích căn hộ do nghi ngờ thiếu hụt. HD Mon đã thuê đơn vị độc lập là Công ty CP Tư vấn khảo sát và Đo đạc Hà Thành (Công ty Hà Thành) đo lại diện tích của số căn hộ kể trên, cho ra kết quả khác với của Công ty CDIC. Nguyên nhân tình trạng có 2 kết quả khác nhau của 2 đơn vị đo là cách tính diện tích hộp kỹ thuật, tường ngăn lô gia với phòng khách, diện tích lô gia.

Cũng theo ông Tâm, HD Mon đã có văn bản xin ý kiến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng về cách đo diện tích nhà chung cư. Trong đó, có so sánh cách đo diện tích của đơn vị đo do cư dân thuê và đơn vị đo do chủ đầu tư thuê là Công ty Hà Thành. Cụ thể, có sự khác nhau giữa cách đo diện tích phần hộp kỹ thuật , lô gia của số căn hộ nêu trên. Ông Tâm cũng cho rằng, nếu thực tế căn hộ của cư dân thiếu hụt diện tích, chủ đầu tư sẽ tính toán trả lại quyền lợi cho cư dân.

Trả lời văn bản xin ý kiến của HD Mon, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cho biết luật Nhà ở 2014 chưa có quy định cụ thể về cách tính diện tích lô gia. Do vậy, khách hàng và chủ đầu tư tự thỏa thuận, thống nhất. Nếu có khiếu nại, tranh chấp về hợp đồng mua bán đã ký trước đây, kể cả phần diện tích lô gia và hộp kỹ thuật, thì giải quyết theo pháp luật về dân sự. Còn phần diện tích tường ngăn lô gia với phòng khách, theo quy định là diện tích riêng, tính vào diện tích căn hộ.