Cửa ngõ Thuận An, nơi an cư lý tưởng với loạt dự án giá tốt

Nên, câu hỏi nhiều người mua nhà đang đặt ra là với tài chính dưới 2 tỉ đồng nên đi đâu tìm mua nhà? The Rivana - khu căn hộ cao cấp ngay ngõ Thuận An - TP.Thủ Đức sẽ là lựa chọn lý tưởng cho người muốn an cư gần trung tâm thành phố.

Làm việc tại TP.HCM, chọn nơi nào an cư tốt, giá bán vừa phải?

Các yếu tố về giao thông, hạ tầng xã hội, khoảng cách tiếp cận với các dịch vụ tiện ích và nơi học tập, làm việc, khám chữa bệnh… càng gần sẽ càng thuận tiện cho đời sống hàng ngày. Cũng chính vì điều này mà lâu nay, không ít người sẵn sàng “bám trụ” tại các con hẻm nhỏ ở các quận trung tâm TP.HCM, chấp nhận cuộc sống chật chội trong những ngôi nhà “siêu nhỏ” chỉ để được hưởng từ những điều trên.

Tuy nhiên, đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện hơn, quan điểm về nơi sống cần thay đổi và nâng cao.

Cải thiện chất lượng sống để bảo vệ sức khoẻ và tận hưởng không gian sống xanh sạch đẹp, mát mẻ, tiện nghi, thoát cảnh gò bó trong không gian ở chật chội TP.HCM được xem là trung tâm tài chính thương mại của phía Nam, và các tỉnh gồm Bình Dương, Long An, Đồng Nai là các đô thị vệ tinh. Trong số đó, Bình Dương đã và đang phát huy tốt vai trò đô thị vệ tinh khi vừa phát triển mạnh về kinh tế lẫn đô thị. Điều này đã được chứng minh qua kết quả khảo sát và đánh giá của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, năm 2020, thu nhập bình quân 1 người/tháng tính chung cả nước đạt khoảng 4,23 triệu đồng, nhưng mức thu nhập trung bình của người dân ở Bình Dương lên đến 7,019 triệu đồng/tháng.

Những con số này nói lên điều gì? Chúng thể hiện rõ “nhịp đập” sôi động của thị trường việc làm và nền kinh tế của tỉnh này. Thực tế, đời sống của người dân Bình Dương đã cải thiện rất nhiều. Hệ thống tiện ích, dịch vụ phát triển không thua kém TP.HCM, chưa kể Bình Dương nổi trội hơn về hạ tầng giao thông và mật độ dân số.

Về khoảng cách, có một thực tế ít người để ý đó là từ các khu vực cửa ngõ Bình Dương với TP.HCM di chuyển vào trung tâm TP.HCM đang nhanh hơn so với việc di chuyển từ các quận/huyện xa trung tâm TP.HCM.

The Rivana tọa lạc ngay mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương (thuộc phường Vĩnh phú, TP Thuận An) - tuyến đường huyết mạch kết nối Bình Dương và TP.HCM Bên cạnh đó, với giá đất vẫn rẻ nên nhà ở tại Bình Dương, đặc biệt là TP.Thuận An thường được các chủ đầu tư mạnh tay cho khoản thiết kế rộng rãi, thoáng mát nhưng giá vẫn hợp lý, vừa khả năng của người mua ở thực.

The Rivana - nơi an cư lý tưởng, giá tốt trong khu vực

Nhìn vào nguồn cung thực tế tại Tp.HCM và Bình Dương có thể thấy, trong 5 tháng đầu năm 2021, nguồn cung căn hộ mới ở hai khu vực này không đáng kể.

Tại TP.Thuận An - Bình Dương, nguồn cung đang giao dịch trên thị trường sơ cấp không nhiều, đa phần là những sản phẩm của các dự án đã mở bán hồi cuối năm 2020. Đến đầu quý 2.2021, dù thị trường có thêm một số dự án mở bán mới nhưng tất cả các dự án này đều có vị trí nằm sâu trong nội đô TP.Thuận An, nên chỉ thuận tiện cho đối tượng người sống và làm việc tại khu vực dự án tọa lạc và các khu lân cận, không phù hợp với người đang làm việc trên địa bàn TP.HCM.

Xét về vị trí của các dự án căn hộ mở bán từ cuối năm 2020 đến quý 2.2021 này, tại TP Thuận An chỉ có dự án The Rivana đang có cự li gần TP.HCM hơn hẳn, thích hợp cho cả hai đối tượng sinh sống để làm việc tại Bình Dương và TP.HCM.

Từ khu căn hộ The Rivana di chuyển vào TP.Thủ Đức chỉ hơn 5 phút, và dễ dàng đi đến các khu vực khác của TP.HCM như sân bay Tân Sơn Nhất, khu trung tâm quận 1, quận 3,…

Không gian tiện nghi tại The Rivana cung cấp cho cư dân Giá căn hộ The Rivana hiện khá hợp lý và rất cạnh tranh khi chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Với mức giá này, người mua chỉ cần tài chính dưới 2 tỉ là có thể sở hữu căn hộ thiết kế theo tiêu chí cao cấp, tiện nghi.

Bên cạnh đó, điều kiện để sở hữu căn hộ The Rivana cũng rất ưu ái. Cụ thể, hàng loạt các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, ACB, MBBank… đều có chương trình hỗ trợ khách sở hữu căn hộ The Rivana vay mua, gồm ưu đãi lãi và ân hạn vốn vay trong thời gian dự án xây dựng.

Như vậy, khi phân tích về yếu tố an cư, lựa chọn căn hộ The Rivana là một quyết định đáng cân nhắc tại thời điểm này.

Hiện tại, dự án đang thi công móng hầm, chủ đầu tư Đạt Phước đang nỗ lực thúc đẩy tiến độ để đảm bảo về mặt thời gian như đã thông tin đến khách hàng.