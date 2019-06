Cung đường ‘vàng’ sở hữu các dự án bất động sản cao cấp

BĐS khu Đông “lên hạng” nhờ tuyến đường Phạm Văn Đồng

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc, đại lộ Phạm Văn Đồng với chiều dài 12 km, rộng 12 làn xe được xem là tuyến đường huyết mạch kết nối toàn bộ khu vực Đông Bắc với trung tâm TP.HCM như quận 1, quận 2, Phú Nhuận, sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng. Không chỉ kết nối nhanh vào trung tâm, tuyến đường này còn có thể dễ dàng di chuyển đến các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua quốc lộ 1A.

Theo quy hoạch thành phố sẽ xây dựng tuyến đường Vành Đai 2 khép kín theo vòng tròn ôm lấy thành phố từ phía ngoài. Theo đó, đoạn 2 dài 1,99 km từ nút giao Bình Thái đến Phạm Văn Đồng cũng đang được TP đẩy nhanh tiến độ triển khai, kết nối 2 tuyến huyết mạch của thành phố là Xa Lộ Hà Nội và Phạm Văn Đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giúp cho việc giao thông của các dự án dọc tuyến Phạm Văn Đồng vào đô thị Thủ Thiêm và trung tâm thành phố sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng Trong tương lai, khi cầu Bình Quới - Thủ Đức kết nối bán đảo Bình Quới - Thanh Đa với phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) và cầu Bình Quới - Rạch Chiếc kết nối Thủ Đức - bán đảo Bình Quới - Thanh Đa với quận 2 được xây dựng sẽ tạo ra hệ thống giao thông cực kỳ thuận lợi giữa Thủ Đức với quận 2, quận 9 và quận 7. Thông tin này đang được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ giúp BĐS gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Ngoài lợi thế kết nối nhanh, với vị trí cực kỳ đắc địa, đại lộ Phạm Văn Đồng dễ dàng tiếp cận những tiện ích ngoại vi như Đại học Quốc gia TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông, siêu thị Co.opXtra, eMart, Bệnh viện Hạnh Phúc, TTTM Giga Mall…

Chính lợi thế giao thương chiến lược, kết nối nhanh chóng tới các quận trung tâm TP.HCM và các tỉnh lân cận giúp tuyến đường Phạm văn Đồng trở thành cung đường vàng cho các dự án BĐS cao cấp.

Cung đường vàng sở hữu các dự án BĐS cao cấp

Hiện nay, các dự án BĐS nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng đang là đích nhắm của người dân tìm mua nhà ở lẫn nhà đầu tư nhờ hạ tầng phát triển đồng bộ, kết nối nhanh chóng đến các quận trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thống kê, dọc hai bên hoặc lân cận của tuyến đường Phạm Văn Đồng đã hình thành khoảng 10 dự án BĐS cao cấp, trong đó có thể kể đến các dự án như Opal Riverside, Opal Garden của Tập đoàn Đất Xanh, Him Lam Phú Đông, Flora Novia… Các dự án này được đánh giá đã tạo ra cơn sốt cho thị trường khu Đông và nơi đây đang trở thành thị trường đầu tư căn hộ sinh lời hiệu quả đối với cả khách đầu tư lẫn an cư. Đơn cử tại khu căn hộ Opal Garden do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Giá bán khởi điểm của 1 căn hộ năm 2016, chỉ từ 1,4 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ nhưng đến đầu năm 2019 giá giao dịch căn hộ đã tăng lên mức từ 2,6 tỉ đồng cho đến gần 3,2 tỉ đồng/căn, tương ứng với tỷ lệ tăng giá khoảng 60-70%/căn. Ngoài giá bán, giá cho thuê căn hộ của các dự án dọc tuyến đường này cũng không ngừng gia tăng với giá từ 9 - 14 triệu đồng/căn tùy theo diện tích, thu hút sự quan tâm của nhiều khách thuê dài hạn, đặc biệt là người nước ngoài.

Các chuyên gia BĐS nhận định, giá bán căn hộ tại đây vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này vừa mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho người trẻ mong muốn có nhà tại thành phố vừa là “miếng bánh” ngon dành cho các khách hàng đầu tư.

Khu căn hộ Opal Garden có mức sinh lời từ 60-70%

Opal Boulevard - Dự án sở hữu vị trí giao thương chiến lược

Tọa lạc trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng, Opal Boulevard có vị trí giao thương chiến lược, nằm giữa TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai mang lại lợi thế kết nối độc đáo mà không dự án nào sánh được. Từ dự án Opal Boulevard, cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay Tân Sơn Nhất, quận 1, quận 2, Phú Nhuận… chỉ với 15-20 phút.

Dự án Opal Boulevard nổi bật với phong cách kiến trúc hiện đại với hai khối tháp vững chãi vươn lên trời cao sẽ mang đến một không gian sống đẳng cấp cho những người thành đạt.