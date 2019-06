Cuộc chơi bất động sản của PPC An Thịnh: Sự khác biệt của chữ ‘thật’

Đầu năm 2016, giới đầu tư địa ốc Đà Nẵng xôn xao trước thông tin một dự án quy mô lớn sắp được xây dựng tại ngã ba Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp. Dự án được đầu tư bởi một cái tên khá xa lạ với thị trường bấy giờ: PPC An Thịnh Đà Nẵng.

Thời điểm đó, đã có những dấu hỏi được đặt ra đối với “tân binh” của thị trường Đà Nẵng, tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, PPC An Thịnh đã cho thấy năng lực của mình khi tiến hành cất nóc tòa tháp đầu tiên của tổ hợp.

Là một “siêu dự án”, Wyndham Soleil Đà Nẵng của PPC An Thịnh gồm 4 tòa nhà (3 tòa condotel, 1 tòa hotel) cao từ 50 đến 57 tầng, gồm hơn 3.800 căn hộ. Không chỉ là dự án có nhiều thang máy nhất Việt Nam, Wyndham Soleil Đà Nẵng còn gây ấn tượng mạnh bởi sự có mặt của các tên tuổi hàng đầu thế giới: đơn vị thiết kế Aedas; đơn vị tư vấn, giám sát và quản lý Artelia.

Là người đi sau trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, thế nên tại Wyndam Soleil Đà Nẵng, PPC An Thịnh theo đuổi triết lý thật: bán những giá trị thật, mang lại những trải nghiệm thật cho khách hàng, xem đây là điều làm nên sự khác biệt đối với thị trường chung.

Chủ đầu tư không ngần ngại xây tới 13 căn hộ mẫu, nằm tại từng vị trí tương ứng với căn hộ thật, để khách hàng có thể cảm nhận được view thực tế, cách bố trí nội thất và hình dung rõ nét về căn hộ của mình trong tương lai.

Giá trị thật của dự án còn được thể hiện ở cam kết về chất lượng hàng đầu với thiết kế có một không hai tại Đà Nẵng cùng sự giám sát kỹ lưỡng của đơn vị tư vấn Artelia và nội thất cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Kone, Daikin, Kohler…

Chia sẻ về việc xây dựng Wyndham Soleil Đà Nẵng, ông Nguyễn Kháng Chiến, Chủ tịch PPC An Thịnh, cho biết cách đây 4 năm, khi đang ngồi tiếp khách tại một nhà hàng tại Đà Nẵng, ông chợt nhìn thấy một khu đất “không thể đẹp hơn” của thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Điều này thôi thúc ông kiến tạo nên một dự án để đời, giúp nâng cao giá trị của khu vực, nâng cao giá trị địa lý và tận dụng tối đa tài nguyên.

4 năm sau “cái nhìn đầu tiên” đó của ông Chiến, Wyndham Soleil Đà Nẵng đã thành hình. Những ước nguyện của PPC An Thịnh bắt đầu trở thành hiện thực.

Wyndham Soleil Đà Nẵng là dự án chứa đầy tâm huyết của PPC An Thịnh

Trước diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bị đặt một dấu hỏi về chu kỳ tăng trưởng, về tình trạng dư cung và khung pháp lý cho condotel, người đứng đầu PPC An Thịnh tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết: “Chúng tôi không sợ dư cung bởi sản phẩm của PPC An Thịnh mang giá trị thật, hướng tới sự cao cấp và sang trọng nên không so sánh với các sản phẩm khác. Thị trường sẽ có sự sàng lọc và tôn vinh đối với các dự án chất lượng cao”.