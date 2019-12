Cuối năm làn sóng nhà đầu tư đổ xô về Tân An

Vùng đất mới, nhiều tiềm năng

Với vị thế là trung tâm hành chính nên TP.Tân An được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ mà minh chứng là thành phố đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh vừa qua. Đây là cơ hội cho giới đầu tư cũng như các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản. Hiện hàng loạt khu đô thị mới tại TP.Tân An được đầu tư bài bản, khép kín để đón đầu xu hướng phát triển.

Khảo sát thực tế những tháng cuối năm 2019, hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn TP.Tân An diễn ra sôi động. Nhiều người chuyên môi giới nhà đất cho rằng, giá đất ở (đất thổ cư) đang có đà tăng mạnh do TP.Tân An đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hùng Vương nối dài, bờ kè công viên ven sông Vàm Cỏ Tây… cùng với đó là các tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp. Hiện giá nhà ở địa bàn các phường 3, 4, 5, 6, hay các xã ven đều tăng theo thời gian. Vị trí càng gần trung tâm và đường càng lớn thì giá càng cao.

Anh Huỳnh Thanh Vinh - môi giới ở địa phương cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay, giá đất bắt đầu tăng, có nơi tăng từ 50-100%. Bình quân 1 lô đất ngang 5m, dài từ 20-30m ở các phường gần trung tâm Tân An giá đất và nhà tầm 900 triệu đến 2 tỉ đồng”. Cũng theo anh Vinh, nếu như đất ở nằm rải rác các khu dân cư hiện hữu trong tình trạng tăng giá thì các dự án nhà ở được nhà đầu tư kinh doanh BĐS đầu tư như khu đô thị La Villa Green City ở trung tâm hành chính mới của tỉnh cũng đang ở mức từ hơn 3 tỉ đồng/căn. Ghi nhận cho thấy từ đầu năm đến nay nhiều nhà đầu tư BĐS lớn đã đổ bộ vào thị trường BĐS TP.Tân An. Tiêu biểu phải kể đến Tran Anh Group hợp tác với Công ty cổ phần Đồng Tâm đầu tư dự án La Villa Green City. Dự án được xây dựng theo kiểu biệt thự phố, nhà liên kế... với mức giá khởi điểm từ 3 - 4 tỉ đồng/căn đã được khách hàng đặt mua bởi nhu cầu nhà ở dịp cuối năm tại Tân An đang rất lớn.

Nhà phố trung tâm là ưu tiên lựa chọn hàng đầu

La Villa Green City tọa lạc giữa 2 mặt tiền Quốc lộ 1A và Hùng Vương nối dài (P.6, TP.Tân An), là trục giao thông xương sống kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM cùng 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự án còn được nâng cao giá trị khi nằm đối diện Trung tâm hành chính mới của tỉnh - Trung tâm kinh tế - Văn hóa - Chính trị, nơi tập trung đông đảo cộng đồng dân cư ưu tú, trí thức, văn minh.

La Villa Green City được đầu tư chuỗi giá trị tiện ích đa dạng từ dịch vụ y tế, giáo dục đến các hoạt động vui chơi giải trí. Nổi bật là các công trình độc đáo với tuyến công viên dạo bộ ven sông Vàm Cỏ Tây có chiều dài gần 1.000 m phủ đầy cây xanh, bao bọc xung quanh đô thị.

Hưởng trọn không gian an lành từ dự án La Villa Green City

Ngoài ra, Tran Anh Group cũng đầu tư một loạt tiện ích lần đầu có mặt ở TP.Tân An như: Quảng trường nhạc nước, hồ bơi Olympic, TTTM Tan An New Square… sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí đẳng cấp ngay trung tâm thành phố.

Với vị trí chỉ cách TP.HCM khoảng 50 km nhưng thừa hưởng các mặt tiền trung tâm, đô thị hành chính, nếu sở hữu dự án với mục đích để ở hoặc kinh doanh đều tiện lợi, khả năng đem đến giá trị lợi nhuận cao.

Dự án là sản phẩm kết hợp từ 2 doanh nghiệp tên tuổi uy tín trên địa bàn là Tran Anh Group và Dong Tam Group với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh. Vì thế La Villa Green City được đầu tư bài bản và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, hiện dự án đã hoàn thiện tất cả hạng mục từ đường nội bộ, đèn điện, hệ thống viễn thông, cấp thoát nước cho đến cảnh quan cây xanh rộng lớn.

Đặc biệt, La Villa Green City đã xây dựng tiện ích nội khu hoàn thiện và tiến độ hoàn thiện nhà đạt 80%. Sở hữu dự án, khách hàng có thể ở ngay mà không mất thời gian chờ đợi. Tâm lý chung của khách hàng, bất động sản là mặt hàng có giá trị lớn nên những dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý sạch và uy tín của chủ đầu tư như La Villa Green City sẽ giúp khách hàng vững niềm tin trước lựa chọn của mình.

Theo các chuyên gia trong ngành, tính trong 3 quý đầu năm 2019, đối với các dự án nhà ở hoàn thiện, nguồn cầu đang xấp xỉ với nguồn cung và dự báo trong các năm tới có khả năng cầu sẽ vượt cung. Do đó, sở hữu một trong những dự án tại TP.Tân An sẽ là điều may mắn cho ai quyết định đầu tư vào dịp cuối năm này.