Đã đến lúc Hà Nội cần thêm điểm đến mới

Hà Nội đang thiếu những điểm đến

Hà Nội hiện đang đối mặt với hai thực trạng: thiếu hụt những điểm đến mới dành cho cộng đồng và những điểm đến hiện tại đang dần trở nên chật chội hay luôn trong tình trạng quá tải.

Những điểm dừng chân hấp dẫn dành cho khách tham quan, du lịch hay chính người dân bản địa hiện vẫn chỉ giới hạn chủ yếu ở Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, 36 phố phường, chợ Đồng Xuân, Nhà hát Lớn, Lăng Bác hay Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong khi đó, giới trẻ - một bộ phận lớn của những điểm đến lại có xu hướng tìm kiếm những trung tâm thương mại đa chức năng - nơi có thể đáp ứng được các nhu cầu đa dạng như mua sắm, vui chơi, giải trí…

Hà Nội đang thiếu những điểm vui chơi dành cho cộng đồng

“Tuy nhiên, những địa điểm này đều nằm ở khu vực trung tâm, rất đông đúc, chật chội, chưa kể thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhất là những ngày cuối tuần. Khách du lịch hay người dân Hà Nội nếu muốn đi thăm thú thì cũng phải đi rất nhanh chóng, cảm giác vô cùng qua loa, vội vàng”, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP thương mại và dịch vụ D&T nhận định.

“Tôi cho rằng, đã đến lúc Hà Nội cần nghiên cứu và bổ sung thêm những địa điểm mới để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân”, ông Dũng đánh giá.

Hà Nội cần thêm những điểm đến mới

Thực tế, để tạo ra một địa điểm mới không khó, nhưng để điểm đến ấy thực sự trở thành một cầu nối gắn kết cộng đồng thì lại chẳng dễ dàng. Minh chứng là tại Hà Nội, nhiều điểm đến mới đã và đang được hình thành nhưng chưa thực sự thu hút được sự quan tâm, hứng thú của công chúng.

Nhìn thấy được nhu cầu cũng như sự thiếu hụt các điểm đến mới tại Hà Nội, với tầm nhìn và sứ mệnh tiên phong trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng huyết mạch, kiến tạo đô thị văn minh, chủ đầu tư Bitexco đã quyết định xây dựng nên khu đô thị quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park, với mong muốn biến nơi đây trở thành điểm đến thương mại và văn hóa nổi bật cho cộng đồng.

The Manor Central Park - điểm đến mới phía tây nam Hà Nội

Tọa lạc đắc địa tại cửa ngõ phía tây nam Thủ đô, The Manor Central Park sở hữu liên kết vùng linh hoạt khi tiếp giáp với các đại lộ lớn như đường vành đai 3, Xa La, Nguyễn Xiển.

Vị trí này kết hợp với quy hoạch nhiều dãy nhà phố thương mại nối tiếp; không gian quy hoạch mở theo đúng cách điểm đến giao thương ngàn đời xưa đã hình thành; quy mô khách hàng tiềm năng đến từ 17.000 cư dân nội khu và cư dân lân cận khiến The Manor Central Park dễ dàng trở thành một điểm đến giao thương sầm uất phía tây nam Thủ đô tựa Commonwealth - Massachusetts (Mỹ) hay Ginza (Nhật Bản).

Không chỉ vậy, với lợi thế liền kề công viên Chu Văn An rộng 100 ha, phố đi bộ tấp nập, quảng trường châu Âu rộng lớn, công viên trung tâm thiết kế hai trong một: phía trên làm “trái tim xanh” của dự án, phía dưới làm trung tâm thương mại phục vụ mua sắm, giải trí, kinh doanh, The Manor Central Park còn thích hợp cho những lễ hội, triển lãm, đại nhạc hội chào đón năm mới, mang đến cho cộng đồng cảm giác như đang đắm mình tại Rockefeller Center - khu phức hợp thương mại đầy thịnh vượng với hàng nghìn lễ hội, sự kiện theo mùa tại New York (Mỹ).

Công viên Trung tâm tại The Manor Central Park

Có thể thấy với The Manor Central Park, Chủ đầu tư Bitexco không chỉ tạo dựng được một chốn giao thương sôi động, mà còn mang tới cho người dân thủ đô một điểm đến văn hóa, kết nối cộng đồng - điều mà không nhiều dự án bất động sản trên thị trường có thể làm được.

Luôn tiên phong trong việc tạo ra các giá trị mới khác biệt, bền vững cho xã hội dựa trên định hướng toàn cầu hóa, Tập đoàn Bitexco đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản khi xây dựng hàng loạt công trình biểu tượng như Tháp tài chính Bitexco, khách sạn JW Marriott Hanoi… Và với The Manor Central Park, một lần nữa Bitexco lại thể hiện được vị thế đón đầu, dẫn dắt và phát triển thị trường địa ốc của mình khi không chỉ mang tới một cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân, mà còn tạo nên một điểm dừng chân chẳng thể bỏ qua cho người dân Thủ đô cũng như bất cứ vị khách nào đặt chân tới Hà Nội.