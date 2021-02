Đà Nẵng 'rập rình' tăng giá đất: Xu thế sẽ điều chỉnh giảm

Sẽ giữ nguyên bảng giá đất nếu không có đột biến

Ngày 25.2, trao đổi với PV Thanh Niên về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại địa bàn Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở TN-MT TP, cho biết khảo sát của Sở Tài chính TP mà dư luận quan tâm thời gian qua là để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, “không liên quan đến việc tăng giá đất”. “Hệ số điều chỉnh dù có ban hành thì cũng không tăng giá đất. Việc tăng giá đất đến hiện nay vẫn chưa có chủ trương hay chỉ đạo gì từ lãnh đạo TP”, ông Vinh nói và cho hay hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành vào ngày 1.1 hằng năm. Năm 2021, TP không có chủ trương tăng hệ số mà vẫn giữ nguyên như năm 2020. Theo chỉ đạo của UBND TP, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được bổ sung ở những khu vực chưa có, điều chỉnh những bất hợp lý... Còn mặt bằng chung của hệ số điều chỉnh thì không tăng so với năm 2020.

Được biết, Sở TN-MT TP đã có khảo sát độc lập, nếu giá đất tăng hoặc giảm liên tục trong 6 tháng với tỷ lệ 20% thì sẽ trình kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng hoặc giảm giá đất. Ông Vinh cũng cho biết luật Đất đai 2013 quy định việc xây dựng khung giá đất, bảng giá đất theo định kỳ 5 năm. Trong chu kỳ 5 năm nếu có biến động đột biến tăng hoặc giảm từ 20% trở lên thì xem xét điều chỉnh. Còn không có hiện tượng tăng, giảm đột biến thì vẫn giữ nguyên bảng giá đất trong 5 năm.

Trong quyết định mới nhất có hiệu lực kể từ ngày 5.5.2020 thay cho bảng giá đất tại Quyết định 06 năm 2019 thì Đà Nẵng hiện vẫn không tăng so với năm 2019. “Xu thế thị trường không có dấu hiệu tăng như các chu kỳ trước đây nên việc giữ nguyên bảng giá đất vẫn đúng quy định pháp luật. Mặc dù thị trường giao dịch rất ít nhưng giá trị tuyệt đối vẫn không giảm. Xu hướng hiện nay nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh giảm chứ không tăng. Đó là chủ trương nhất quán từ Thành ủy cho đến HĐND, UBND TP”, ông Vinh nói.

Hệ số điều chỉnh đã tăng 20 vị trí, giảm 109 vị trí

UBND TP.Đà Nẵng khẳng định giá đất thị trường do đơn vị tư vấn khảo sát không có biến động nhiều so với giá đất phổ biến thị trường xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 nên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương bảng hệ số điểu chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020 ngày 24.4.2020. Trong đó, có một số ít tuyến đường mới được nâng cấp hoặc có hệ số điều chỉnh giá đất không hợp lý so với các đường lân cận trong cùng khu vực thì được điều chỉnh hệ số tăng, giảm khoảng 10 - 20% cho phù hợp với thực tế. Việc điều chỉnh là để cho hợp lý giữa các đường với nhau chứ không phải nhằm tăng lên.

Ông Trần Thủ, Phó giám đốc Sở Tài chính TP, cho biết cuối năm 2020, Sở Tài chính đã lấy ý kiến và các địa phương, sở ngành, Ủy ban MTTQ… đã có ý kiến đồng ý với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 . “Chỉ có thay đổi một số tuyến đường cho phù hợp với thực tế. Cụ thể, có 109 vị trí tuyến đường giảm so với bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, trong đó có 97 vị trí giảm 10%; 12 vị trí giảm 20%. Có 20 vị trí, tuyến đường tăng, trong đó có 17 vị trí, tuyến đường tăng 10% và 3 vị trí, tuyến đường tăng 20%. Chẳng hạn, đường An Hòa 9 tăng hệ số 10% do được mở rộng ra và có thêm vịnh đỗ xe…”, ông Thủ nói.

Phó giám đốc Sở Tài chính Trần Thủ thông tin thêm hiện TP có 2.704 vị trí, tuyến đường vị trí 1 đất đô thị đã được đặt tên nên việc tăng 20% đối với 3 vị trí, tuyến đường thì không đáng bao nhiêu, trong khi đó số tuyến đường giảm từ 10 - 20% có đến 109 vị trí, tuyến đường. Hiện toàn TP có 1 tuyến đường là Bạch Đằng có hệ số cao nhất với 2,9 nhưng hệ số này đã ổn định từ vài năm qua.

“Khung giá đất của Đà Nẵng được Chính phủ quy định tối đa chỉ được 98 triệu đồng/m2. Trong khi ngoài thị trường có giá từ 200 - 300 triệu đồng thì hệ số phải từ 2 - 3. Đường có hệ số cao thuộc ở khu vực trung tâm của TP, như: Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng… Hiện hệ số điều chỉnh giá đất vẫn đang trong quá trình trình Thường trực HĐND TP và vẫn chưa được ban hành”, ông Thủ nói.