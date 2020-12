Đã xuất khẩu hơn 1,3 tỉ khẩu trang y tế các loại

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 5, xuất khẩu được 320,74 triệu chiếc; tháng 6 xuất 236,16 triệu chiếc; tháng 7 sụt xuống còn 153,82 triệu chiếc (giảm gần 40% so với tháng 6); tháng 8 sụt giảm tiếp 12% so với tháng 7, đạt 135,44 triệu chiếc; tháng 9 tăng lên 5,5% với 142,88 triệu chiếc; tháng 10 xuất mức tương đương tháng 9 và đến tháng 11 vừa qua, xuất khẩu khẩu trang tăng vọt như đề cập trên.

Theo Bộ Công thương, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại thị trường Mỹ và một số nước châu Âu đã khiến cho tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may, gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu cuối năm. Trong 11 tháng, xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 26,73 tỉ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác ước đạt 400 triệu USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại ước đạt 3,29 tỉ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ.