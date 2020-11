Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TNR Goldmark City

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại dự án TNR Goldmark City bao gồm đầy đủ các hạng mục: đường giao thông dành cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; lối thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước; đèn chiếu sáng sự cố; đèn chỉ dẫn thoát nạn; trang bị chữa cháy ban đầu... Tháng 3.2018, hệ thống này đã được Cục Cánh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động.

Song song đó, hằng năm, cư dân và nhân viên an ninh tại đây đều được tham gia diễn tập về phòng cháy, chữa cháy do Ban quản lý tòa nhà phối hợp cùng Trung tâm huấn luyện cảnh sát cơ động tổ chức. Qua đó, cư dân và lực lượng an ninh được trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, đơn cử như vụ việc xảy ra lúc 12g20 ngày 20.11.2020 vừa qua. Vì sơ suất của chủ nhà, một căn hộ thuộc tòa S1 khu đô thị TNR Goldmark City đã xảy ra hỏa hoạn. Dưới sự phản ứng kịp thời của đội ngũ hàng chục bảo vệ và cơ quan chức năng, đám cháy đã được khống chế chỉ trong vài phút và không có thiệt hại về người.

Chia sẻ sau vụ việc, người dân tại dự án bày tỏ lòng cảm kích và hoàn toàn tin tưởng đội ngũ an ninh cũng như Ban quản trị tòa nhà. Anh Trần Văn Tuấn, một nhân viên tư vấn bất động sản cho biết, khi đang đứng ở hành lang anh thấy khói nghi ngút qua kẽ cửa, tiếng chuông báo cháy kêu vang, mọi người khẩn trương chạy vào thang thoát hiểm và thang máy cứu hỏa để xuống sân.

Nhớ lại sự việc, anh Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Ban quản lý tòa nhà Goldmark City cho biết ngay khi phát hiện có đám cháy tại căn hộ thuộc tòa S1, Ban quản lý tòa nhà đã thông báo, hỗ trợ sơ tán người dân, đồng thời báo ngay cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy.

"Bộ phận an ninh đã xử lý rất nhanh. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt thì công tác sơ tán người dân gần như hoàn tất, vì thế tôi cũng không thấy lo lắng nhiều", một phụ nữ sống tại tòa căn hộ đối diện cho biết.

Rất đông bảo vệ đã có mặt tại khu vực xảy ra cháy để hướng dẫn người dân sơ tán bằng thang thoát hiểm và thang cứu hỏa, sau đó hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy làm nhiệm vụ.

Có thể nói, tại các khu chung cư với rất đông hộ dân sinh sống, sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với muôn hình vạn trạng. Nhưng nếu làm tốt công tác dự phòng rủi ro, liên tục cải tiến quy trình dịch vụ, các khu chung cư sẽ kiểm soát, giảm thiểu được tối đa thiệt hại khi có sự cố.