'Đánh úp' xưởng sản xuất phân bón giả làm từ bột đá, bột màu...

Xưởng sản xuất phân bón giả này thuộc chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino có địa chỉ tại 272/81 tổ 9A, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả từ Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol và Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày 19.10 cho thấy 61,5 tấn phân bón các loại là hàng giả, không có giá trị sử dụng.

Số đã đóng gói bên trong nhà xưởng Ảnh: QLTT

Trước đó, chiều 2.10, tại Lâm Đồng, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Cục nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Cảnh sát kinh tế, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiến hành kiểm tra Cửa hàng vật tư nông nghiệp Anh Thư do ông Trần Thành Lương (tại thôn 6, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ hiện 40 tấn phân bón trung lượng XNK 111 HLS Super lân canxi do chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Châu RHINO (Đồng Nai) sản xuất có dấu hiệu vi phạm kinh doanh phân bón khi không xuất trình được quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, tại Đồng Nai, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra Cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Thu Thảo do bà Nguyễn Thị Thu Thảo làm chủ tại số 15, Tổ 1, ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện 13 tấn phân bón trung lượng XNK 111 HLS Super lân canxi của Công ty TNHH Thương mại Châu RHINO sản xuất có dấu hiệu vi phạm tương tự. Cả hai trường hợp đều bị lực lượng chức năng tiến hành thu giữ, lấy mẫu đi kiểm định.