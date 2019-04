Đào vàng vẫn lỗ

Các công ty khai thác vàng đã hút hết tài nguyên của VN mà nhà nước lại không thu được lợi ích nào. Đó là chưa kể những hệ lụy đi kèm rất lớn như ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động. Lợi đâu không thấy chỉ thấy thiệt cho đất nước TS Nguyễn Anh Phong

Công ty cổ phần vàng Lào Cai (GLC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu thuần đạt 11,2 tỉ đồng, giảm đến 90% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, vàng Lào Cai lỗ đến hơn 2 tỉ đồng. Theo Báo cáo tài chính, cuối năm 2017 số lỗ lũy kế của công ty này lên hơn 60 tỉ đồng. Năm 2018, công ty có lợi nhuận hơn 17 tỉ đồng. Như vậy số lỗ lũy kế đến hết quý 1/2019 vẫn hơn 43 tỉ đồng. Công ty cổ phần vàng Lào Cai được thành lập vào cuối năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 45 tỉ đồng do 5 cổ đông trong nước sáng lập. Hiện tại, vốn điều lệ của doanh nghiệp đào vàng này đã tăng lên thành 105 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) là cổ đông lớn nhất tại công ty này nhưng đã thoái toàn bộ vốn vào đầu năm nay.