Đất nền Bảo Lộc - cơn sóng ngầm đang trỗi dậy

Nhà đầu tư đang đổ dồn về các tỉnh, nơi giá đất chưa quá cao mà tiềm năng còn nhiều. Đất nền đặc biệt được lựa chọn.

Đầu tư hạ tầng đô thị tại Bảo Lộc

Hạ tầng đô thị là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của thị trường nhà đất. Thị trường đã chứng minh hấp lực mạnh mẽ của quy hoạch cơ sở hạ tầng đến giá đất và bất động sản liền kề. Một khi thông tin tốt tung vào thị trường: vị trí kết nối giao thông, cụm cư dân cơ bản, lộ nâng, mở rộng cầu đường… nhà đầu tư rục rịch dọn vốn đón sóng.

Định hướng trở thành đô thị loại II trước năm 2020, Bảo Lộc có những chuyển biến rõ rệt để nâng cấp hạ tầng đô thị. Sau Đà Lạt trực thuộc Trung ương, Bảo Lộc trở thành thủ phủ mới của Lâm Đồng. Các trung tâm hành chính, bệnh viện… chuyển trụ sở về Bảo Lộc, nâng thành phố lên vai trò đầu não phía Nam của tỉnh, nắm vị trí then chốt thúc đẩy phát triển địa phương và đầu mối giao thương quan trọng cả khu Tây Nguyên (Riêng khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.104 ngàn tấn, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm trước - theo Cục Thống kê Lâm Đồng).

Quỹ đất ở các thành phố lớn ngày càng ít, nguồn vốn đầu tư dần chuyển sang các vùng ven, đô thị vệ tinh, giảm áp lực cho vùng trung tâm. Bảo Lộc đang trở thành thủ phủ mới của Lâm Đồng, san sẻ lượng khách du lịch quá tải tại Đà Lạt cùng tăng cường các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, thiết lập môi trường an cư văn minh, đầu tư thông minh tại Nam Tây Nguyên.

Cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Liên Khương vận hành, ấn định Bảo Lộc là trục con thoi giữa hai đầu kinh tế lớn phía Nam và Tây Nguyên. Tuyến liên tỉnh Nha Trang - Phan Thiết - Vũng Tàu hoàn thiện nâng cấp, thành phố sẽ có diện mạo mới, xúc tiến giao thoa kinh tế. Thêm vào đó, sân bay Liên Khương là giải pháp trong chính sách hạ tầng, san sẻ áp lực cho hàng không Nam Trung bộ đã quá tải ở Cam Ranh.

Nhìn lại sự phát triển của các thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phan Thiết, Vũng Tàu... việc đầu tư cơ sở hạ tầng là “cánh cửa” để mở rộng phát triển mọi mặt về kinh tế của địa phương. Bảo Lộc cũng đang làm lại câu chuyện của thành phố lớn, và đây sẽ là thị trường bất động sản được các nhà đầu tư “điểm mặt gọi tên” trong thời gian tới.

Giá đất Bảo Lộc tăng mạnh

Nếu như đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mổ xẻ địa hình trung tâm Đà Lạt, đất tăng giá quá tầm thì tình trạng Bảo Lộc có phần nhẹ nhàng hơn. “Đồ án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Bảo Lộc đến 2020, tầm nhìn 2030” mang theo hàng loạt dự án quy mô, thu hút nhà đầu tư làm bất động sản chuyển biến.

Đến cuối năm 2018, giá đất tại trung tâm thành phố Bảo Lộc đã tăng 20-25% so với quý trước. Giá đất tại đây có thời điểm tăng đến 40% so với cuối năm 2017. Riêng khu vực kết nối lên cao tốc, các tuyến đường vành đai, giá đất ghi nhận vào cuối năm 2018, tăng từ 40-50% so với cùng thời điểm năm 2017.

Khu công nghiệp Lộc Sơn nhìn từ trên cao Dạo quanh một vòng Bảo Lộc, giá đất ghi nhận những tông màu sáng: Đường Nguyễn Văn Cừ 40 triệu/m2, đường Trần Phú đã cán mốc 65-70 triệu/m2. Chợ cũ Bảo Lộc sau 25 năm phục vụ đã di dời trả mặt bằng cho dự án trọng điểm khác vào năm 2015. Từ những gian hàng, sạp chợ cũ kỹ, đến nay mỗi mét đất tuyến Lê Thị Pha, Phan Bội Châu - Nguyễn Công Trứ, Lê Hồng Phong… đã chạm ngưỡng trên 100 triệu đồng và dự còn tăng. Chợ mới hình thành không lâu cũng đưa giá đất quanh khu đô thị Hà Giang trên 60 triệu đồng/m2, trong khi trước đây chỉ 20-25 triệu đồng/m2. Giá đất hồ Đồng Nai cũng theo đà tăng, ghi nhận 80-90 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, đất quanh các dự án quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại, vị trí kết nối cao tốc, sân bay cũng được giới kinh doanh quan tâm. Tuy không sốt cao nhưng cũng dao động 10-18 triệu đồng, thích hợp đầu tư dài hạn vì cơ hội tăng trưởng cao khi các công trình trên vận hành.

Tuy nhiên, mặt bằng giá đất nền tại thành phố Bảo Lộc vẫn thấp hơn từ 50-70% so với thành phố Đà Lạt. Mức tăng 20-25% 3 tháng cuối năm 2018 và 40% cùng kỳ năm 2017 cho thấy thị trường bất động sản Nam Tây Nguyên khá ổn, dễ tìm hiểu, cơ hội còn nhiều chia đều cho các phân khúc khách hàng. Mảng đất nền đặc biệt “hot” dù giá tăng đến 50%.

Bảo Lộc đang trên tiến trình trở thành là đô thị hạt nhân phía Nam Tây Nguyên, được chính phủ ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, khuyến khích thu hút đầu tư. Tình hình sốt đất hiện tại là biểu hiện rõ ràng nhất về việc nơi đây đang thu hút nhiều nhà đầu tư. Có thể nói, Bảo Lộc thuộc top thành phố loại 2 còn sót lại có giá đất cực kỳ tiềm năng tăng giá trong tương lai.