Dat Xanh International - Thương hiệu phân phối BĐS hàng đầu cho khách hàng quốc tế

Dat Xanh Services đã khai sinh thương hiệu Dat Xanh International để thực hiện sứ mệnh đó.

“Tháo gỡ” khúc mắc cho chủ đầu tư Việt Nam và khách hàng quốc tế

Quy định về sở hữu nhà ở cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1.7.2015 được đánh giá đã thông thoáng hơn. Song cho đến nay, nhiều khách hàng quốc tế vẫn còn nhiều khúc mắc cần được “tháo gỡ” khi muốn sở hữu nhà tại Việt Nam. Đa phần khách hàng không nắm rõ thủ tục giao dịch; Thiếu thông tin thị trường chính thống; Không có đơn vị thẩm định pháp lý chuyên nghiệp; Gặp khó khăn khi không thể nhập cảnh ký hợp đồng mua bán, nhận nhà, trang trí nội thất, quản lý cho thuê và chuyển nhượng…

Về phía các chủ đầu tư, cho đến thời điểm hiện tại, nhiều chủ đầu tư vẫn còn “lúng túng” khi chưa nắm được quy trình thủ tục bán hàng cho khách hàng nước ngoài. Nhiều chủ đầu tư trong ngành BĐS có tiềm lực tài chính và quỹ đất mạnh nhưng chưa xây dựng được sản phẩm đúng “khẩu vị” của khách hàng quốc tế.

Dat Xanh International ra đời góp phần “tháo gỡ” những khúc mắc cho khách hàng quốc tế và chủ đầu tư

Thấu hiểu nhu cầu thị trường, bằng lối đi khác biệt, tháng 4.2021, Dat Xanh International đã đặt dấu ấn đầu tiên cho hành trình khai phá thị trường phân phối BĐS quốc tế đầy tiềm năng nhưng cũng vô cùng thách thức này. Trong 2 năm chuẩn bị, đội ngũ sáng lập Dat Xanh International đã từng bước mở rộng quan hệ hợp tác toàn cầu, xây dựng kênh bán hàng, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu, “khẩu vị” của nhà đầu tư tại các thị trường mục tiêu. Đồng thời thành công phân phối nhiều dự án đến tay khách hàng quốc tế.

Ông Vincent Nguyen - CEO Dat Xanh International cho biết: “Khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, nhiều công ty môi giới BĐS cho người nước ngoài phải giải thể hoặc về nước. Điều này tạo sự “hoang mang” cho khách hàng quốc tế khi không còn đơn vị cung cấp dịch vụ BĐS để chăm sóc. Thời gian qua, rất nhiều khách Thượng Hải, Thâm Quyến, Đài Bắc, Hồng Kông… liên tục đề nghị chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để giải quyết những vấn đề thủ tục hồ sơ, quản lý tài sản của họ”.

Dat Xanh International ký kết hợp tác chiến lược với đối tác đến từ Thượng Hải

Trong tương lai gần, Dat Xanh International sẽ cung cấp kênh thông tin thị trường đa ngôn ngữ đến khách hàng quốc tế, giúp khách hàng thẩm định và đánh giá đúng chất lượng sản phẩm BĐS. Xây dựng nền tảng giao dịch thuận tiện, dễ dàng quản lý và tương tác trực tuyến với khách hàng. Đồng thời, bổ sung các dịch vụ bị “bỏ ngỏ” như quản lý cho thuê, dịch vụ pháp lý, tư vấn thủ tục cho khách hàng nước ngoài; Tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm và chủ đầu tư ra thế giới.

Chiến lược toàn cầu hóa, vươn tầm thế giới của Dat Xanh International

Là thành viên của Dat Xanh Services (DXS) - nhà phân phối BĐS hàng đầu Việt Nam, Dat Xanh International nhận được sự hậu thuẫn lớn về hệ thống sàn liên kết toàn quốc và nguồn hàng lớn từ DXS. Tính đến thời điểm hiện tại, DXS đã ký hợp đồng phân phối khoảng 208 dự án cho năm 2021-2022, ước tính khoảng hơn 65.000 sản phẩm. Điều này sẽ giúp khách hàng của Dat Xanh International có cơ hội tiếp cận nguồn sản phẩm “khổng lồ” cùng hệ sinh thái dịch vụ rộng khắp từ Dat Xanh Services.

Ông Vincent Nguyen - CEO của Dat Xanh International

Chia sẻ về định hướng của công ty, ông Vincent Nguyen - CEO Dat Xanh International cho biết: “Ban lãnh đạo Dat Xanh International đã đưa ra chiến lược phát triển mảng dịch vụ BĐS cho khách hàng quốc tế, đồng thời xúc tiến phát triển mạng lưới đối tác tại các thị trường mục tiêu, hỗ trợ các chủ đầu tư phân phối sản phẩm BĐS, cung cấp dịch vụ chất lượng đúng chuẩn quốc tế đến tay nhóm khách hàng đặc biệt này”.

Trong thời điểm cả nước giãn cách xã hội, tháng 4.2020, chúng tôi vẫn mở bán online tại thị trường Hồng Kông và có lượng giao dịch ấn tượng trong khi các dự án trong nước gần như đóng băng. Với hiểu biết, kinh nghiệm và nắm bắt được văn hóa, thị hiếu của các đối tác nước ngoài, chúng tôi có niềm tin rất lớn khi sáng lập Dat Xanh International, đại diện Dat Xanh International khẳng định.

Thời điểm hiện tại, Dat Xanh International đang cùng phối hợp với các chủ đầu tư tại Việt Nam giới thiệu đến nhà đầu tư và khách hàng quốc tế các dự án thuộc phân khúc trung và cao cấp như: Opal Skyline, Opal Boulevard, Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World, De Capella, The Nine, The Summit… Các dự án đã và đang hoàn thành thủ tục pháp lý để đưa ra thị trường.

Sở hữu tiềm lực mạnh mẽ, cùng sự hợp tác hiệu quả với những thương hiệu hàng đầu thế giới như CBRE, Savills, JRE Shanghai, Maxland, Juwai, PropertyGuru, Golden Key Hong Kong, E House Shanghai… Dat Xanh International sẽ là đối tác đắc lực của các chủ đầu tư nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ BĐS đẳng cấp đến nhà đầu tư, khách hàng quốc tế.