Đất Xanh Services khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường BĐS

Khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường

Trải qua một năm đầy biến động bởi thiên tai và dịch Covid-19, những ngày cận Tết Nguyên đán, thị trường BĐS dường như có dấu hiệu trầm lắng, giảm thiểu giao dịch. Trong 2 tuần vừa qua, nhiều dự án đang triển khai đã nếm trải cảnh vắng khách, thậm chí trong các sự kiện công bố. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ khiến thị trường phải kinh ngạc, đó chính là The Rivana.

The Rivana là dự án căn hộ trung - cao cấp đầu tay của chủ đầu tư Đạt Phước, Đất Xanh Sevices là Tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Dự án tọa lạc trên đại lộ Bình Dương, thành phố Thuận An với 3 tháp, cao 28 tầng, 1.023 căn hộ. Sở hữu lợi thế “tam cận” - cận thị, cận giang, cận lộ, với 75% căn hộ có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, 25% hướng đại lộ Bình Dương, kết nối thành phố Thủ Đức và quận 12 chỉ 5 phút di chuyển.

The Rivana được Đất Xanh Services gấp rút triển khai vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Tại lễ công bố ngày 24.1.2021, sự kiện thu hút hơn 1.000 khách hàng đến tìm hiểu và cảm nhận. Và chỉ trong một buổi sáng, hơn 90% sản phẩm The Rivana được giao dịch thành công. Đây là con số khiến thị trường khá “sốc” khi thị trường đang ghi nhận lượng giao dịch ảm đạm những ngày cận tết. Khả năng dẫn dắt, tạo thị trường và triển khai dự án của Đất Xanh Sevices được thể hiện.

Một dự án ngoại lệ được triển khai thành công ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu nữa là nhà phố thương mại One Palace mặt tiền đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM.

One Palace được phân phối độc quyền bởi Đất Xanh Premium (công ty thành viên của Đất Xanh Services). Dự án được mở bán ngày 10.1.2021 với kết quả 95% sản phẩm nhà phố đã được bán ra chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng triển khai.

Khách hàng tham dự lễ mở bán nhà phố One Palace

Sở dĩ Đất Xanh Services làm được những điều “khó” này bởi đơn vị đang sở hữu mạng lưới phân phối phủ khắp 63 tỉnh thành với 45 công ty trực thuộc, hơn 7.000 cán bộ nhân viên và nhân viên kinh doanh, gần 100.000 cộng tác viên, ước chiếm khoảng 30% toàn đội ngũ môi giới cả nước.

Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh bất động sản

Một yếu tố nữa khiến Đất Xanh Services triển khai dự án với tốc độ “thần tốc” là nhờ đơn vị này sở hữu nền tảng công nghệ bán hàng O2O mang tên Real Agent - ứng dụng cho phép Đất Xanh Services có thể tự thiết kế các chương trình bán hàng trực tuyến (online) hoặc bán hàng truyền thống (offline).

Đất Xanh Services ứng dụng nền tảng Real Agent trong giao dịch bất động sản

Real Agent giúp dễ dàng quản lý nguồn dữ liệu tập trung, an toàn, bảo mật. Toàn bộ tài liệu bán hàng được cập nhật trên nền tảng này gồm brochure, bản đồ, thông tin bảng hàng, mặt bằng, thiết kế nội thất, không gian sản phẩm BĐS, biểu mẫu,… Tối ưu hóa quy trình bán hàng linh hoạt, hiệu quả từ đặt chỗ, ướm căn, ráp ưu tiên, giữ chỗ và thanh toán đều thống nhất và tự động, dễ dàng theo dõi, quản lý bảng hàng; đảm bảo vận hành quy trình linh hoạt theo đặc thù của từng dự án.

Được biết, cũng chính Real Agent của Đất Xanh Services đã giúp doanh nghiệp này và nhân viên kinh doanh xóa bỏ nỗi lo dịch Covid-19, kết nối trực tuyến với khách hàng vượt qua thời kỳ trầm lắng của thị trường một cách thần kỳ trong năm vừa qua.

Với Real Agent, Đất Xanh Services đã triển khai thành công sự kiện công bố dự án Gem Sky World đợt 1 vào tháng 7.2020 với gần 1.000 sản phẩm được giao dịch. Tiếp đến tháng 9.2020 có tới 1.200 sản phẩm Opal Skyline cũng được giao dịch thành công trong một buổi sáng. Chính Real Agent đã giúp Đất Xanh Services phá vỡ “kỷ lục” thị trường cũng như kỷ lục của chính mình (kỷ lục cũ của Đất Xanh là 800 sản phẩm được giao dịch trong một sự kiện).

Với 18 năm kinh nghiệm môi giới BĐS cùng tiềm lực tài chính, nhân sự vững mạnh, nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến đã giúp Đất Xanh Servives “bao tiêu” trọn gói hàng loạt dự án, và nhận được sự tin tưởng, đồng hành của các đối tác, tập đoàn hàng đầu lĩnh vực BĐS. Hệ thống các công ty thành viên của Đất Xanh Services được nhiều chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” giao cho triển khai hàng loạt dự án lớn như: Đất Xanh Miền Bắc với các dự án Chí Linh Palm City, Kosy City Beat Thái Nguyên, Imperia Smart City,... Đất Xanh Miền Trung có các dự án One River Villas, One World Regency, Regal Palace Đà Nẵng,... Đất Xanh Miền Nam triển khai LDG Sky, Eco Green Sài Gòn, Viva Park,... Đất Xanh Miền Tây có các dự án Stella Mega City, Vĩnh Thạnh Center... Đất Xanh Premium có các dự án Osimi Phú Mỹ, One Palace, Charm City... Hiện các dự án trên đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Năm 2020 là năm khẳng định vị thế trên thị trường của Đất Xanh Services, xứng tầm đơn vị hàng đầu Việt Nam về dịch vụ BĐS.