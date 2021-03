Đất Xanh Services nỗ lực vượt ‘sóng’ Covid-19, khẳng định vị thế

Sức mạnh nội lực của cả hệ thống từ Bắc đến Nam

Phụ trách mảng dịch vụ môi giới BĐS của Tập đoàn Đất Xanh, Đất Xanh Services hiện nắm giữ 30% thị phần môi giới toàn quốc với 45 công ty thành viên, 7.000 nhân viên kinh doanh và gần 100.000 cộng tác viên.

Báo cáo tài chính năm 2020, tổng giá trị phân phối của Đất Xanh Services đạt 90.000 tỉ đồng. Doanh thu ước đạt khoảng 3.300 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh bùng nổ năm 2020 đã vượt 850 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chính là bàn đạp để doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc trong năm 2021.

Hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc với 45 công ty thành viên, 7.000 nhân viên

Duy trì và tăng trưởng ổn định giữa đại dịch giúp hệ thống Đất Xanh Services luôn được chú ý trên thị trường. Đơn cử, năm 2020 Đất Xanh Miền Bắc ghi dấu ấn đặc biệt khi vượt chỉ tiêu kinh doanh dẫn đầu khu vực miền Bắc với hơn 40% thị phần phân phối, đạt lợi nhuận gần 300 tỉ đồng. Hiện công ty đang triển khai hàng loạt dự án lớn như Sapa Garden Hills, Eurowindow Twin Parks, Từ Sơn Garden City, Phương Đông Green Park, Green Pearl Bắc Ninh,… với mục tiêu 2021 sẽ đạt doanh thu cao hơn năm trước 30 - 40%.

Đất Xanh Miền Trung giữ vững vị thế top 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020. Năm qua công ty gây kinh ngạc khi liên tiếp đánh dấu những cột mốc xây dựng mới như cất nóc, động thổ tại các dự án Lavish Palm, Regal Maison Phú Yên, villa shop tại Lakeside Infinity...

Đất Xanh Đông Nam Bộ hiện đang triển khai các dự án: Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World, Ocean View, Galaxy Boulevard, Phú Mỹ Gold City, Axis Hồ Tràm, Pérolas Villas Resort… Dự kiến cung cấp hơn 5.000 sản phẩm cho thị trường, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2021 và đưa Đất Xanh Đông Nam Bộ trở thành doanh nghiệp bất động sản (BĐS) uy tín hàng đầu khu vực.

Năm 2021, Đất Xanh Premium đã phân phối độc quyền thành công dự án Osimi Phú Mỹ; Nhà phố thương mại One Palace; Căn hộ cao cấp Charm City… với tổng thành tích gần 1.000 sản phẩm.

Đất Xanh Miền Nam năm qua cũng gây ấn tượng với chỉ số năng suất kinh doanh để trở thành đơn vị có đội ngũ nhân viên kinh doanh xuất sắc, có kỹ năng bán hàng vượt trội tại khu vực miền Nam. Hiện công ty đang triển khai dự án LDG Sky. Năm 2021, Đất Xanh Miền Nam sẽ mở rộng thị phần, thị trường mới ra Long An, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Nha Trang.

Đất Xanh Miền Tây phân phối ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm trong năm 2020 và dự kiến trong năm 2021 sẽ cung ứng khoảng 8.800 sản phẩm BĐS trên nhiều tỉnh thành như: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau…

Đất Xanh Plus là cái tên khá mới trên thị trường BĐS. Thành lập tháng 8.2020, chỉ trong thời gian ngắn, Đất Xanh Plus đã nhanh chóng khẳng định vị thế bằng thành tích phân phối thành công hàng loạt dự án của các tập đoàn lớn như: Vinhomes Grand Park của VinHomes, Aqua City của Novaland, Gem Sky World của chủ đầu tư Hà An, The Rivana của Đạt Phước…

Dịch vụ tài chính FINA cung cấp các giải pháp tài chính BĐS với thủ tục đơn giản, ưu đãi cho vay hàng đầu

Không ngủ quên trên thành tích đạt được, 2021 Đất Xanh Services không ngừng cải tiến, mở rộng hệ thống dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh thành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực mới trong mảng môi giới BĐS, đơn cử như: Dịch vụ tài chính FINA; Quản lý tài sản; Nghiên cứu thị trường; Đăng tin BĐS… tất cả các dịch vụ đều được triển khai trên nền tảng công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Đất Xanh Services và sứ mệnh tiên phong

Một trong những biện pháp doanh nghiệp chọn để vượt khó thời kỳ dịch bệnh là ứng dụng công nghệ Real Agent vào giao dịch và tư vấn sản phẩm.

Ứng dụng này không chỉ hệ thống Đất Xanh Services sử dụng mà các chủ đầu tư và đại lý môi giới BĐS trên thị trường đón nhận vì sự tiện lợi, lược giản đi nhiều quy trình thủ công, điều hành hiệu quả quy trình bán hàng, quản lý nguồn dữ liệu tập trung, minh bạch và bảo mật. Tối ưu hóa quy trình bán hàng từ đặt chỗ, ướm căn, ráp ưu tiên, giữ chỗ, thanh toán đều thống nhất và tự động.

Đất Xanh Services ứng dụng nền tảng Real Agent trong kinh doanh BĐS

Sự thành công của Real Agent trong thời gian qua đã đưa doanh nghiệp bước lên vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ hỗ trợ và phát triển kinh doanh nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí.

Dịch bệnh vẫn đang hoành hành khắp thế giới, những khó khăn vẫn đang hiện hữu, nhưng với hệ thống vững mạnh, nhân sự hùng hậu, công nghệ hiện đại sẽ là bàn đạp để Đất Xanh Services tiếp tục chinh phục những mục tiêu trong năm 2021 và bứt phá ở những năm tiếp theo.