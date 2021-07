Đâu là 'bến đỗ' an toàn cho các nhà đầu tư trong mùa dịch?

Trái ngược với những hạng mục như vàng hay lãi suất tiết kiệm, vốn có xu hướng “bốc hơi” trong mùa dịch, những dự án bất động sản quy mô lớn xuất hiện giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng đã khẳng định được tiềm năng vững chắc của loại hình đầu tư này.

Sau những đợt bùng phát dịch Covid-19, bất động sản tại những thành phố du lịch đều chứng kiến sự tăng giá không tưởng, từ 20 - 50%. Tuy nhiên, sốt đất tại khu vực phía Bắc lại đang dần bão hòa. Mức quan tâm của nhà đầu tư với các dự án bất động sản khu vực phía Bắc có xu hướng giảm mạnh, kéo theo công cuộc săn tìm những điểm đầu tư mới nhiều tiềm năng hơn.

Trong khi giới đầu tư miền Nam vẫn còn mối quan tâm tới Vũng Tàu và Đồng Nai thì những dự án bất động sản tại miền Trung lại có sức hút mạnh với giới đầu tư miền Bắc. Ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản khu vực miền Trung, hiện giá tăng trung bình 5 -10%, riêng các dự án trọng điểm tăng giá tới 15% trong 3 tháng qua. Chỉ cách nhau vài tháng, giá bán các dự án đất nền ven biển Quy Nhơn, Nhơn Hội, đã tăng từ 22 triệu đồng/m2 lên 27-33 triệu đồng/m2, tăng dần theo mức độ gần biển của các dự án. Thậm chí có rất nhiều nhà đầu tư sành sỏi tận dụng đòn bẩy tài chính và lãi suất cho vay tiếp tục giảm để thu gom thêm các quỹ đất ven biển.

Song song với giá trị đầy hứa hẹn, bất động sản Quy Nhơn cũng mang tiềm năng phát triển vượt bậc nhờ sức hút du lịch. Năm 2019, lượt khách du lịch tới Bình Định tăng 18%, tổng doanh thu ước tính đạt 6.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ xây dựng Bình Định tháng 5.2020, dân số Quy Nhơn khoảng 162.700 người. Dự tính đến 2035 sẽ đạt mức 325.000 người. Trong đó, dân số tăng thêm từ các khu đô thị, nhà ở và khách vãng lai khoảng 124.000 người. Những năm tới, nhu cầu về bất động sản cư trú kết hợp giải trí tại Quy Nhơn không ngừng tăng và bất động sản biển tại đây là cơ hội sinh lời bền vững.

Nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội được quy hoạch và phát triển đồng bộ, Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Các khu công nghiệp lân cận cũng thu hút được lượng lớn lao động, đảm bảo phát triển kinh tế vững chắc. Thừa hưởng những lợi thế sẵn có của địa phương, Takahi Ocean Suite Kỳ Co là dự án mà nhà đầu tư không nên bỏ lỡ.

Nằm cạnh 2 cảng biển quốc tế, quốc lộ 19B cùng cầu Thị Nại, xung quanh Takashi Ocean Suite còn có các công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu thỏa mãn các tiêu chí đầu tư của các “tay chơi lớn” khu vực phía Bắc, chưa kể từ các thị trường đầu tư quen thuộc như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Khu đô thị biển với vị trí đắc địa

Takashi Ocean Suite Kỳ Co là dự án bất động sản biển mang phong cách Nhật hiếm hoi tại Quy Nhơn, do Tập đoàn Danh Khôi phát triển trên quỹ đất vàng ven biển thuộc bán đảo Phương Mai, gần với Kỳ Co - Eo Gió, bờ biển được ví như “tuyệt tác” của vùng biển miền Trung, là điểm đến lý tưởng mà những tín đồ du lịch “staycation” khắp thế giới vẫn luôn tìm kiếm.