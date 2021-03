Đầu mùa nắng nóng, mỗi ngày có 5.000 cuộc gọi thắc mắc hóa đơn tiền điện

EVNHCMC cũng đưa ra dự báo trong những tháng mùa nóng tới (tháng 4, 5, 6), sản lượng điện tiêu thụ ước tăng từ 79,1 – 81,5 triệu kWh mỗi ngày, cùng thời điểm này của năm ngoái, chỉ nằm ở mức 73,14 triệu kWh mỗi ngày, do tháng 4.2020 có 3 tuần giãn cách toàn xã hội. Theo EVNHCMC, do các hộ gia đình có xu hướng tăng sử dụng điện trong mùa khô sắp đến, hóa đơn tiền điện dự báo sẽ tiếp tục tăng vào giai đoạn tháng 3, tháng 4 như mọi năm. Cùng thời điểm này vào năm 2018, tiêu thụ điện tăng 23% so cùng thời điểm năm 2017, sang năm 2019 tăng 30,69%, năm 2020 tăng 13,52%...

Dự báo về tình hình tiêu thụ điện trong năm nay, đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên khả năng tăng trưởng trong sử dụng điện sẽ thấp, điện thương phẩm của EVNHCMC năm 2021 dự kiến tăng 2,7% so cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2020, trong năm 2021, do ảnh hưởng Covid-19, tiêu thụ điện trong ngành dịch vụ khách sạn, thương nghiệp tiếp tục giảm hơn 12%, ngành nông lâm thủy sản giảm 1,38%. Trong khi đó, tiêu thụ điện tại ngành công nghiệp, sản xuất tăng 3,4%.