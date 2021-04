Dầu, sắt thép, ô tô… nhập khẩu tại TP.HCM tăng vọt

Ngày 12.4, số liệu cập nhật từ Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, trong quý 1 đầu năm, đã có 30,2 tỉ USD trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu được làm thủ tục tại các đơn vị hải quan của Cục Hải quan TP.HCM, tăng 9,67% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,8 tỉ USD, giảm 4,29% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu đạt 17,4 tỉ USD, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng cao trong quý 1. Cụ thể, nhập khẩu dầu diesel đạt 401,24 triệu USD, tăng 222,7% so với cùng kỳ năm ngoái (chỉ đạt hơn 180 triệu USD); nhập sắt thép đạt hơn 557 triệu USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ô tô các loại đạt 268,11 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ; nhập máy vi tính và phụ kiện vi tính đạt 4.190,08 triệu USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ...

Phân tích theo từng sắc thuế, Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, mặc dù kim ngạch nhập khẩu tăng nhưng mức thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ tăng nhẹ khoảng 600 tỉ đồng so với năm 2020 do các dòng thuế FTA được cắt giảm hằng năm theo lộ trình. Năm 2021, chính sách thuế giá trị gia tăng không thay đổi nên kim ngạch nhập khẩu tăng thì thuế này cũng tăng theo khoảng 3.600 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Hải quan TP.HCM nhận định, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, kim ngạch xuất nhập khẩu đã dần ổn định, tăng trưởng khá. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đã quen dần với “ kinh doanh trong điều kiện bình thường mới” và thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh nên trong quý 1, thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP.HCM đạt kết quả khá khả quan.

Tính đến hết ngày 31.3, số thuế thực nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP.HCM đạt 29.021,4 tỉ đồng; đạt 26,87% dự toán pháp lệnh 108.000 tỉ đồng, đạt 25,7% chỉ tiêu phấn đấu 112.900 tỉ đồng và tăng hơn 17% (tăng tuyệt đối 4.260 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4, theo dự tính, thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 9.800 tỉ đồng (tháng 4.2020 đạt 8.354 tỉ đồng). Lũy kế đến hết tháng 4, hải quan thành phố ước thu ngân sách đạt khoảng 38.800 tỉ đồng, đạt gần 36% dự toán pháp lệnh, đạt 34,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 19,3% (tăng tuyệt đối 6.300 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước, đạt 32.506,46 tỉ đồng (đạt 28,3% dự toán pháp lệnh năm 2020).