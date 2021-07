Đầu tư bất động sản thời dịch: Trong nguy có cơ

Đợt bùng phát của đại dịch vào tháng 3.2020 khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán tháo chạy khỏi thị trường, làm cho chỉ số VN-Index rơi về mốc 600 điểm. Những NĐT đủ can đảm gom cổ phiếu vào lúc đó và bán ra vào cuối năm 2020 đã lãi đậm.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng nếu NĐT nào tham gia thị trường tại điểm đó mà tài sản không tăng ít nhất 70% thì tạm gọi là thua lỗ bởi chỉ số VN-Index trong năm 2020 đã tăng gần 70%.

Tương tự, trên thị trường bất động sản (BĐS), những ai mua căn hộ tại TP.HCM vào đầu năm 2020, thì đến nay có thể tăng tài sản bình quân 9%, theo số liệu của các chuyên gia. “Dù thị trường đang đứng do dịch bệnh, nhưng nếu so với 10 năm trước loại hình BĐS nào cũng đã tăng giá trị khá cao. Và 10 năm sau, giá trị của BĐS cũng sẽ tiếp tục tăng”, các chuyên gia nhận định.

Hầu hết các cuộc khủng hoảng kinh tế đều tiềm ẩn cơ hội rất lớn. Chỉ có những NĐT có đủ hiểu biết và thật sự chuyên nghiệp mới có thể nắm bắt được cơ hội.

Cơ hội mới từ thị trường bất động sản

Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát thứ tư, cũng là đợt dịch nghiêm trọng nhất do các chủng vi rút mới lây lan nhanh hơn. Mặc dù đại dịch kéo dài và tác động không nhỏ lên một số phân khúc, nhưng thị trường BĐS nhìn chung cho thấy những tín hiệu tích cực.

Bất chấp dịch bệnh, thị trường BĐS được các chuyên gia dự đoán tích cực trong 6 tháng cuối năm

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Colliers Việt Nam, phân khúc BĐS cao cấp đang được hấp thụ tốt với hơn 80% căn hộ đã bán, và người mua chủ yếu là NĐT cá nhân. Giá bán căn hộ tại TP.Thủ Đức đang tăng. Quỹ đất hạn hẹp tại TP.HCM cũng đang góp phần đẩy giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng trên tất cả phân khúc.

Có thể nhận thấy trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này, nhiều NĐT vẫn tìm mua những BĐS có tiềm năng sinh lợi cao. Tuy nhiên, bên cạnh tâm lý lạc quan đầu tư mùa dịch thị trường cũng có không ít ý kiến nghi ngại. “Có nên tranh thủ mua nhà hay nên chờ dịch bệnh lắng xuống?” là câu hỏi của không ít NĐT, và cả những người đang có nhu cầu mua nhà trong thời điểm hiện nay.

Trả lời câu hỏi này, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam cho biết: “Đối với thị trường thứ cấp, do tình hình dịch bệnh nên có nhiều người muốn thanh khoản căn hộ đang sở hữu, tạo cơ hội để NĐT mua nhà với giá thấp hơn so với thời gian trước từ 5% - 10%. Còn với thị trường sơ cấp, theo báo cáo của CBRE Việt Nam, giá căn hộ vẫn tăng trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và cũng sẽ có xu hướng tăng tiếp tục trong thời gian tới, do chi phí đầu tư, chi phí nguyên vật liệu, lãi vay, chi phí tài chính… đều tăng và được tính vào giá bán sản phẩm. Do đó, nếu thực sự có nhu cầu mua nhà thì tốt hơn hết thì nên mua nhà tại thời điểm hiện tại”.

CBRE Việt Nam dự đoán giá sơ cấp sẽ tăng cao với tất cả các phân khúc - đặc biệt là phân khúc cao cấp tại Hà Nội

Các giải pháp mua nhà mới giúp tăng tài sản mùa dịch

Mặc dù công tác mở bán và kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thị trường gần đây cũng khá sôi động với giải pháp mua nhà sáng tạo, cho phép NĐT “mua nhà trước - trả tiền sau” và tối ưu số vốn của mình. Cụ thể, mô hình này hỗ trợ gói vay 100% giá trị căn hộ với lãi suất 0%, với điều kiện sử dụng BĐS hiện tại làm tài sản đảm bảo.

Trong đó, chính sách “Home for Home - Nhà đổi Nhà” là một trong những chính sách thu hút nhiều sự quan tâm của người mua nhà để ở và cả các NĐT. So với phương thức truyền thống là các gói vay 30-70 (cần có sẵn 30% giá trị căn nhà, 70% còn lại vay trả góp), thì NĐT tham gia Home for Home có thể mua nhà ngay với mức giá tại thời điểm hiện tại, nhưng việc trả lãi vay và gốc được ân hạn lên đến 24 tháng. Đây là một lợi thế về giá cho các NĐT khi không phải bỏ tiền vốn ứng trước mà vẫn có thể mua được thêm 1 BĐS mới.

Ngoài ra, nếu dùng căn hộ cũ thế chấp cho 30% khoản thanh toán đầu tiên, thì trong suốt thời gian trước khi bắt đầu trả lãi và gốc, NĐT vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cho thuê hoặc rao bán khi được mức giá kỳ vọng.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, một trong những điểm lợi của Home for Home là việc định giá căn nhà cũ cũng như các thủ tục vay sẽ được chủ đầu tư và ngân hàng liên kết phối hợp hỗ trợ xử lý cho khách hàng. “Điều này sẽ giúp giảm thiểu thời gian phải bỏ ra khi phải tự xử lý các hồ sơ giấy tờ liên quan”, ông Kiệt cho biết.

Mua nhà trước trả sau được xem là hình thứ đầu tư thông minh trong mùa dịch. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tận dụng gói giải pháp này, các NĐT cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng và hiểu rõ giá trị thanh khoản của căn nhà cũ. Khách hàng tham gia cần phải có một đơn vị tư vấn về việc hoạch định tài chính.