Đầu tư căn hộ hiện hữu tại Bình Dương giúp tăng khả năng sinh lời cao

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, các nhà đầu tư này lại có xu hướng chuyển đầu tư vào căn hộ có sẵn tại Dĩ An, Thuận An.

Ghi nhận thực tế tại văn phòng tư vấn và khu nhà mẫu của dự án căn hộ cao cấp Charm Plaza (TX.Dĩ An, Bình Dương), mỗi ngày có 40 - 50 lượt khách đến tham quan và lên đến hàng trăm khách hàng vào cuối tuần. Gần đây, sau khi Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương nằm trong khuôn viên dự án đi vào hoạt động số lượng này còn tăng cao hơn.

Anh Nguyễn Văn Minh, một nhà đầu tư đến từ TP.HCM cho biết: “Dù Bình Dương đang đón số lượng lớn căn hộ từ nhiều dự án nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều dự án bị bỏ dở hàng năm liền, khả năng ra hàng cũng khó. Điều này làm những người đầu tư như tôi lo ngại. Sau khi nghiên cứu kỹ thị trường Dĩ An và dự án căn hộ Charm Plaza, tôi đã quyết định đầu tư vì dự án này đã hiện hữu, có sổ hồng, lại có Vincom trong khuôn viên nên tiềm năng tăng giá rất cao”.

Trao đổi thêm về tiềm năng của Dĩ An, anh Minh còn chia sẻ Dĩ An sắp lên thành phố, dự án cầu vượt qua ngã tư 550 lại chuẩn bị khởi công, giao thông hỗ trợ cho việc kết nối Dĩ An với TP.HCM và các khu vực lân cận sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản tại đây phát triển bứt phá.

Hơn nữa, là trung tâm công nghiệp lớn bậc nhất tại tỉnh Bình Dương, gần các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần, nhu cầu thuê căn hộ tại Dĩ An để tiết kiệm thời gian di chuyển trở thành nhu cầu tất yếu.

Tính đến quý 3/2019, Dĩ An đã đón nhận khoảng 7.000 căn hộ từ nhiều dự án. Tuy nhiên, số căn hộ cho thuê với vị trí tốt và đảm bảo những yêu cầu khắt khe của giới chuyên gia nước ngoài lại rất khan hiếm. Nguồn cung ít ỏi sẽ đẩy giá căn hộ cho thuê tại Dĩ An lên cao hơn, vì vậy tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ cũng hấp dẫn hơn cả TP.HCM.

Tọa lạc ngay tại trung tâm hành chính của thị xã Dĩ An, dự án căn hộ cao cấp Charm Plaza hướng đến đối tượng là chuyên gia, người nước ngoài làm việc các khu công nghiệp lân cận được các chuyên gia bất động sản đánh giá cao tiềm năng tăng giá trong tương lai gần.

Theo chuyên gia bất động sản TP.HCM, việc sở hữu Vincom Plaza trong khuôn viên, có tính pháp lý rõ ràng, trao sổ hồng nhanh chóng thì Charm Plaza khiến các nhà đầu tư yên tâm hơn khi quyết định “xuống” tiền so với đầu tư vào các dự án đất nền đầy rủi ro hay các dự án căn hộ khác.

Đáng nói, việc Vincom Plaza Dĩ An đi vào hoạt động vừa qua đã trở thành “cú hích” mạnh mẽ mang lại những chuyển biến tích cực cho BĐS Dĩ An, đặc biệt là khu vực quanh Vincom.

Hiện tại, quanh Vincom Plaza, giá đất đã được đẩy lên 55 - 60 triệu đồng/m2, gần gấp đôi so với mức giá 30 triệu đồng/m2 tại thời điểm giữa năm 2018. Giá đất nền tại các tuyến đường phía sau Vincom Plaza như N1, N2 cũng đã được đẩy lên khoảng 50-55 triệu đồng/m2, tăng khoảng 50% so với trước tết.

Trong khi đó, Charm Plaza lại thu hút giới đầu tư khi có tiềm năng tăng giá cao, sở hữu mức giá mềm so với khu vực, giao động khoảng 23-24 triệu đồng/m2. Hiện căn 2 phòng ngủ tại đây đã có thể cho thuê khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Và hơn 50% khách thuê chủ yếu là các chuyên gia, người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Vincom Plaza đã đi vào hoạt động, thời gian tới giá thuê có thể tăng từ 11-13 triệu đồng/tháng/căn 2 phòng ngủ, cho tỷ suất lợi nhuận 9-11%/năm.

Ngoài ra, các tiện ích tại Charm Plaza đã hiện hữu và đồng bộ. Với hồ bơi tiêu chuẩn Olympic 500 m2, khu công viên, khu vui chơi trẻ em, sân bóng đá, yoga & fitness, siêu thị Hàn Quốc… cùng những tiện ích tương lai thừa hưởng từ Charm City.

Theo công bố của Sở xây dựng Bình Dương hồi tháng 6, Charm Plaza là một trong số 2 dự án hiếm hoi của Dĩ An lọt vào danh sách nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài. Điều này giúp dự án đảm bảo tính pháp lý minh bạch, rõ ràng của mình.

Việc sở hữu vị trí đắc địa và nằm trong khu dân cư đông đúc hiện hữu trở thành điều kiện cần và đủ để Charm Plaza đảm bảo khả năng sinh lời chắc chắn đối với phân khúc căn hộ cho chuyên gia thuê.

Không giống như thị trường đất nền chỉ có nhà đầu tư, phần lớn họ sẽ chạy theo sự biến động lên - xuống của thị trường, đối với dự án nhà ở, giá sẽ ổn định hơn. Thậm chí giá chỉ tăng chứ không giảm theo thị trường vì chẳng mấy người sở hữu lại muốn bán đi căn nhà đang an cư của mình chạy để chạy theo thị trường. Vì vậy chọn đầu tư tại các dự án nhà ở trong những khu phức hợp có đông dân cư sinh sống và đầy đủ tiện ích trở thành xu hướng hiện nay của các nhà đầu tư sành sỏi.