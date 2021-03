Đầu tư mùa dịch - ‘Sống’ giữa nơi có ‘sóng’

Thị trường vàng có giữ “ngôi vương”?

Thị trường vàng xưa nay vẫn luôn được xem là kênh trú ẩn an toàn, giá vàng năm 2020 tăng khoảng 23% so với năm 2019, và trở thành một trong những kênh mang lại lợi nhuận tốt nhất trong năm. Tuy nhiên, năm vừa qua cũng là năm “đau tim” với các nhà đầu tư bởi khi giá biến động nằm ngoài dự đoán, vọt tới con số cao lịch sử khi thế giới lên mức 2.075 USD/ounce và Việt Nam tăng lên khoảng 60 triệu đồng/lượng vào tháng 8.2020 rồi giảm mạnh sau đó. Những tháng cuối năm 2020, giá vàng thế giới giảm về mốc 1.882 USD/ounce, còn ở Việt Nam, giá quanh quẩn mốc 56-57 triệu đồng/lượng.

Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam phân tích, nếu đại dịch Covid-19 được khống chế thành công, các nhà đầu tư sẽ chuộng các tài sản rủi ro hơn, qua đó, tạo áp lực đi xuống đối với giá vàng. Ngược lại, nếu cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, giới đầu tư sẽ đổ xô đến các tài sản trú ẩn an toàn, nên giá vàng có thể sẽ tăng. Thực tế, dù vắc xin hiện đang được các nước triển khai đến người dân tuy nhiên tình hình dịch bệnh năm 2021 vẫn là một “ẩn số” khó đoán.

Chứng khoán - Biểu đồ sóng khó đoán trước

Đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức và chuyên môn cao

Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua “năm Covid-19” một cách ngoạn mục, với sự hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản tăng cao, cùng đó là sự tham gia mạnh mẽ của lớp nhà đầu tư mới, vượt cả kỳ vọng. Tính đến ngày 17.12.2020, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán đạt khoảng 383,6 nghìn tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 7.056 tỉ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019.

Tuy nhiên, khởi đầu năm 2021, nhà đầu tư chứng khoán không thể quên phiên giao dịch ngày 19.1.2021 khi sắc đỏ bao trùm thị trường với 444 cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE, trong đó có tới 178 mã giảm sàn. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 75 điểm, tương đương 6,3% còn 1.117 điểm. Đây được xem là phiên giảm điểm mạnh nhất của chứng khoán Việt Nam trong 20 năm qua. Hầu hết nhà đầu tư đều mất tiền trong phiên giao dịch mà tất cả các cổ phiếu đều giảm sàn.

Thực tế cho thấy so với các kênh đầu tư khác, chứng khoán là kênh đầu tư khó nhất và chỉ dành cho những người có kiến thức, am hiểu thị trường. Tham gia vào chứng khoán mà không đủ các kiến thức cơ bản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư mới.

Bất động sản: “Sống” ở nơi có “sóng"

Nhìn lại thị trường bất động sản (BĐS) năm 2020, một chuyên gia Hội Môi giới BĐS Việt Nam đánh giá, thị trường BĐS đã rơi vào trầm lắng ở nửa đầu năm và lấy lại đà phục hồi nhanh chóng từ quý 3/2020. Nửa cuối năm 2020, có khoảng 74.500 sản phẩm giao dịch thành công, tương đương 50% giao dịch thành công của năm 2019. Năm 2021 bắt đầu bằng những thông tin lạc quan với thị trường BĐS như dự án sân bay quốc tế Long Thành chính thức khởi công, sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công tháng 4, TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba quận phía Đông Sài Gòn… Đặc biệt, việc Khánh Hòa được định hướng quy hoạch lên đô thị trực thuộc trung ương tầm nhìn 2030 đã và đang tạo nên các đợt “sóng” đầu tư mạnh mẽ.

Tại Khánh Hòa, cụ thể là TP.Nha Trang, các căn hộ condotel thời gian gần đây đang mất thế dẫn đầu bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật nhất là khung pháp lý chưa hoàn thiện kèm theo cam kết lợi nhuận từ các chủ đầu tư còn chưa rõ ràng. Một số dự án BĐS ở xa trung tâm thành phố cần khá nhiều thời gian để hoàn thiện và sinh lợi nhuận. Nhà đầu tư ngày nay có xu hướng chuyển sang các dòng sản phẩm có độ an toàn và tiềm năng “sống” cao, trong đó căn hộ cao cấp ven biển, nằm trong trung tâm thành phố, sở hữu lâu dài được xem là lựa chọn lý tưởng thời điểm hiện tại vì vừa có thể ở, nghỉ dưỡng vừa có tiềm năng khai thác cho thuê hấp dẫn.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, những đợt "sóng" đầu tư tại thành phố biển Nha Trang được tạo ra với sự xuất hiện của loạt dự án tầm cỡ từ các "ông lớn" BĐS, trong đó tiêu biểu với dòng căn hộ sở hữu lâu dài là The Aston đến từ Tập đoàn Danh Khôi nằm trên mặt tiền đường Trần Phú, nơi không chỉ tập hợp đông đảo các thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng hàng đầu mà còn là trung tâm phố đêm thương mại thành phố trong tương lai.