Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết trong quý 1/2020, sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11% so với cùng kỳ, nhưng mức tăng này có được là nhờ đà tăng từ cuối năm 2019, do các doanh nghiệp còn nguyên liệu sản xuất và đơn hàng xuất khẩu. Ngành chăn nuôi heo đang phục hồi, với tổng đàn hiện trên 2,1 triệu con. Thu ngân sách của tỉnh trong quý 1/2020 đạt khoảng 16.100 tỉ đồng, bằng 30% dự toán năm và tăng tới 35% so với cùng kỳ.

Đối với dự án sân bay Long Thành , Đồng Nai hiện đã giải phóng mặt bằng 99% các khu tái định cư, đối với mặt bằng sân bay giai đoạn 1 (giải phóng 1.810 ha/5.000 ha) tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm đếm, đang thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất rồi tiến hành áp giá bồi thường, dự kiến trong quý 2/2020 sẽ phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân.