Đề nghị các địa phương kiểm soát giá bán heo thịt, thịt heo

Các địa phương rà soát các điều kiện để công bố hết dịch tả heo châu Phi ; tạo điều kiện thuận lợi và mặt bằng đất đai để người chăn nuôi, DN tổ chức tái đàn, tăng đàn heo đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Các tỉnh, TP chỉ đạo rà soát, chi trả kinh phí cho các hộ, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi để có nguồn lực tổ chức tái đàn, tăng đàn heo; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng tại địa phương có chính sách ưu tiên tín dụng, người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, tăng đàn để sớm khôi phục nguồn cung thịt heo cho nhu cầu tiêu dùng trong nước.