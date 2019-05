Đề nghị thu phí theo mét đường tại Trạm thu phí T2

Ngày 23.5, tại Cần Thơ, Tổng cục Đường bộ VN đã có cuộc họp với Sở GTVT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ để bàn tháo gỡ các vướng mắc tại Trạm thu phí T2 (QL91, thuộc địa bàn Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

tin liên quan Cầu Vàm Cống khánh thành, bất cập ở Trạm thu phí T2 'nóng' trở lại Trả lời báo chí sau buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT An Giang, cho biết trước đây, số lượng phương tiện qua trạm này không nhiều, chủ yếu là xe ở Cần Thơ và Kiên Giang. Nhưng khi cầu Vàm Cống được đưa vào khai thác, số luợng phương tiện tăng lên; xe từ các khu vực: Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên đều đi theo hướng trên và phải qua Trạm BOT T2. Từ đó phát sinh việc nhiều phương tiện sử dụng quãng đường ngắn, nhưng phải tốn phí cả tuyến đường. Trả lời báo chí sau buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT An Giang, cho biết trước đây, số lượng phương tiện qua trạm này không nhiều, chủ yếu là xe ở Cần Thơ và Kiên Giang. Nhưng khi cầu Vàm Cống được đưa vào khai thác, số luợng phương tiện tăng lên; xe từ các khu vực: Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên đều đi theo hướng trên và phải qua Trạm BOT T2. Từ đó phát sinh việc nhiều phương tiện sử dụng quãng đường ngắn, nhưng phải tốn phí cả tuyến đường.

Theo ông Trí, trong buổi làm việc, phương án di dời trạm T2 được xem là không khả thi. Phía An Giang đề xuất phương án những xe từ Kiên Giang hoặc từ cầu Vàm Cống về An Giang thì được phát cho một thẻ, tới trạm T2 sẽ trả thẻ đó và mua với vé 2.000 đồng để qua trạm tương đương 200 m đường. Những xe hướng An Giang đi về Kiên Giang, qua cầu Vàm Cống thì phương án có thể là bán vé 2.000 đồng; đối với xe đi Cần Thơ, tới trạm T1 mua tiếp vé 33.000 đồng là đủ 35.000 đồng. Phương án 2, nếu nhà đầu tư sợ thất thu thì bán cho tài xế vé ở trạm T2 nhưng khi phương tiện vào QL80 về Kiên Giang hoặc về Vàm Cống thì phải trả lại 33.000 đồng.

Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang, cho biết ngày 22.5, hiệp hội đã có văn bản gửi Quốc hội, Thủ tướng, Bộ GTVT, Công ty CP đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang... về hướng xử lý Trạm T2.

Theo ông Xuân, ngay từ khi trạm chuẩn bị xây dựng, hiệp hội đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị Bộ GTVT và UBND tỉnh An Giang về việc đặt trạm tại vị trí này là bất hợp lý, gây ảnh hưởng không nhỏ cho các doanh nghiệp... Do đó, lần này hiệp hội kiến nghị 3 phương án gồm: thu phí theo tỷ lệ cự ly tham gia, 1/40 theo mức Tổng cục Đường bộ VN đã quy định về trạm thu phí không dừng; dành hẳn 2 làn phương tiện đi và về Long Xuyên - Kiên Giang và ngược lại được miễn phí hoàn toàn; di dời trạm vì đã đặt sai vị trí (thời gian di dời phải được xác định cụ thể và đề án đặt lại trạm phải phù hợp).