Để tiết giảm chi phí tiền điện mùa cao điểm nắng nóng

Tình hình này sẽ khiến cho lượng điện tiêu thụ ở TP.HCM tiếp tục tăng mạnh nếu không có những giải pháp kịp thời.

Ngành điện kêu gọi tiết kiệm điện

Năm 2019, tuy chưa hết tháng 4 nhưng sản lượng điện năng tiêu thụ của TP.HCM đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể: Ngày 24.4.2019, lượng điện năng tiêu thụ ở mức 90,038 triệu kWh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018 và cũng cao gấp 2,5 lần so với ngày thấp nhất tính từ đầu năm 2019 (là 35,5 triệu kWh vào ngày 6.2). Trung tâm điều độ hệ thống điện công bố, tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 3.2019 của TP.HCM là 2,38 tỉ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2 (1,65 tỉ kWh) và tháng 4.2019 (tính đến 25.4): 2,05 tỉ kWh. Điều đó cho thấy trong hai tháng 3 và tháng 4 sản lượng tiêu thụ điện năng tăng rất mạnh.

Theo ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC): “Chính lượng điện năng tiêu thụ tăng cao trong tháng 3, tháng 4 vừa qua là nguyên nhân chính của việc hóa đơn tiền điện tăng cao so với tháng 2. Vì vậy, EVNHCMC tha thiết kêu gọi quý khách hàng, doanh nghiệp, các cơ quan công sở và tất cả người dân quan tâm cùng nhau ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tiết kiệm điện vừa giúp giảm chi phí tiền điện, vừa góp phần cho việc vận hành ổn định nguồn điện cấp cho TP. Mỗi người chung tay tiết kiệm điện để mọi nhà đều có điện”.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt cũng khuyến cáo trong giai đoạn nắng nóng, khách hàng cần hết sức quan tâm và dẫn tới hình thành luôn thói quen: Không đặt nhiệt độ máy lạnh quá thấp, tốt nhất là trên 25 độ C; không sử dụng các thiết bị tốn nhiều điện năng như bếp điện, bàn ủi, bơm nước… vào các giờ cao điểm (từ 9 đến 13 giờ, từ 18 giờ đến 22 giờ). Các doanh nghiệp sản xuất cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng điện năng. Cùng nhau sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu. Đặc biệt, khách hàng nên vào tìm hiểu thêm những hướng dẫn về sử dụng điện tiết kiệm tại trang web http://cskh.hcmpc.vn của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (EVNHCMC).

Cơ hội vàng cho điện mặt trời

TP.HCM nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh nên tiềm năng sử dụng điện mặt trời là rất lớn. Chính phủ cũng đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng, và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung với giá 9,35 UScents/kWh, việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đã được triển khai bắt đầu từ 25.4.

Mới đây, ngày 25.4.2019, Tổng công ty vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng mua điện từ các hộ đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có nối lưới. Dự kiến có hơn 1.400 khách hàng - nhà đầu tư sẽ được thanh toán tiền điện mặt trời phát lên lưới (bao gồm cả lượng điện đã phát từ tháng 3.2017 đến nay).

Hiện nay, nhiều nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời có phối hợp với các ngân hàng để cung cấp các gói hỗ trợ tài chính và bảo hiểm sản lượng điện phát ra.

Với nhiều chính sách thông thoáng và ưu đãi, EVNHCMC mong người dân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, vừa tiết kiệm điện trước mắt, vừa có lợi ích kinh tế dài lâu thông qua việc bán điện dôi dư lại cho ngành điện. Đây chính là cơ hội vàng từ trước đến nay để lắp đặt điện mặt trời, nhằm tiết giảm chi phí tiền điện vào mùa cao điểm nắng nóng.