Đề xuất bắt buộc các phương tiện gắn thẻ thu phí không dừng

Theo cơ quan này, từ tháng 10.2018, hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) đã bắt đầu đưa vào hoạt động tại 2 trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, trạm BOT An Sương - An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1, quận Bình Tân do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật IDICO làm chủ đầu tư đã hoàn thiện 8 làn thu phí ETC và duy trì 2 làn thu MTC (thu phí 1 dừng) cho 2 chiều lưu thông, chính thức hoạt động từ 27.10.2018; trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (quận 2) do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ làm chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ 8 làn thu phí ETC (2 chiều lưu thông) và duy trì 6 làn thu MTC cho 2 chiều lưu thông, hoạt động từ 23.3.2020.

Qua quá trình theo dõi, ngành giao thông TP.HCM đánh giá hệ thống sử dụng thẻ đầu cuối có tốc độ nhận diện phương tiện nhanh, chính xác với tốc độ phương tiện lưu thông cao, hệ thống tương đối ổn định. Hệ thống thu phí ETC đã phát huy hiệu quả cao trong việc nâng cao năng lực thông hành tại khu vực trạm thu phí, giảm thời gian lưu thông, đặc biệt đối với các trạm thu có mặt bằng rộng, tổ chức làn riêng biệt cho các phương tiện sử dụng dịch vụ ETC.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống thu phí tự động cũng phát sinh một số bất cập, hạn chế. Số lượng phương tiện giao thông sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp. Đơn cử, từ lúc đưa vào hoạt động đến nay, trạm thu phí An Sương - An Lạc ghi nhận số lượng xe sử dụng ETC chỉ chiếm 5,4% tổng số lượt xe lưu thông qua trạm. Với trạm thu phí cầu Phú Mỹ, số lượng này chỉ chiếm 27%.