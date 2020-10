Đề xuất đúc nổi dòng chữ “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết, Ủy ban ATGTQG phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) sẽ có báo cáo gửi đến Thường trực Chính phủ để ban hành chỉ thị mới về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm. “Chúng tôi sẽ soạn dự thảo chỉ thị, xin ý kiến của các Bộ, ngành trong đó có Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Công thương, Bộ Công an, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, để đưa vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm quy định đúc nổi dòng chữ “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” trên mũ" - ông Hùng nói. Việc này để cho Cảnh sát giao thông dễ nhận thấy khi xử lý vi phạm về việc đội mũ bảo hiểm của người đi mô tô, xe máy và xe đạp điện; đồng thời cũng nhằm ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hội thảo do Ủy ban ATGTQG và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) đồng tổ chức, nhằm đánh giá giữa kỳ và định hướng chương trình hành động về chất lượng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ dự án “Hành trang An toàn” do Quỹ UPS tài trợ (UPS là tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ hậu cần).