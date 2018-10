Đề xuất không tăng trần vé máy bay trong năm 2019

Bô GTVT đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Theo đó, Bộ GTVT đề xuất giá trần vé máy bay thấp nhất là 1,6 triệu đồng, cao nhất là 3,75 triệu đồng (tùy theo chiều dài chặng bay), không thay đổi so với mức giá đang được áp dụng.

Mức giá trần trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 1 vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng; Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách, dịch vụ đảm bảo an ninh( bao gốm giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý) và khoản thu đối với các dịch vụ tăng thêm do hãng hàng không cung cấp mà hành khách có quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng.

Trước đó, từ đầu năm 2018, các hãng hàng không trong nước đã đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu điều chỉnh tăng trần giá vé máy bay do giá nhiên liệu liên tục tăng cao trong khi mức giá trần đã áp dụng từ năm 2015, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên đề xuất này không được chấp thuận. Tại cuộc họp tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá đã yêu cầu Bộ GTVT không điều chỉnh tăng giá vé trong lúc người dân đi lại nhiều và đưa nội dung điều chỉnh giá vé hàng không vào phương án kiểm soát giá của Bộ. Sau đó Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT duy trì khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa.