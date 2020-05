Đề xuất tăng phí BOT gây bức xúc

Bộ GTVT vừa báo cáo Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) BOT do khó khăn vì dịch Covid-19 . Theo báo cáo, trước khi có dịch Covid-19, 45 dự án BOT có doanh thu thực tế thấp hơn so với dự báo trong phương án tài chính của hợp đồng BOT (trong đó, 2 dự án doanh thu chỉ đạt 13 - 15% và 3 dự án chưa được thu phí hoặc đang tạm dừng thu phí). Nguyên nhân chủ yếu do giảm giá vé các phương tiện lân cận trạm thu phí và giảm giá vé theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35, lưu lượng xe qua trạm thấp, chưa được tăng phí theo lộ trình, số lượng xe vé tháng, vé quý tăng…