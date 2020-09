Đếm nhịp hải hà trên đỉnh sóng thượng lưu

Từ triết lý sở hữu bầu trời của City Garden Penthouse

Kiến trúc sư Koos De Keijzer cùng các cộng sự tại công ty kiến trúc nội thất DKO đã đưa triết lý “sở hữu bầu trời” và các tiện ích vào không gian thiết kế. Triết lý "sở hữu bầu trời" thể hiện rõ nét qua thiết kế đa mặt thoáng giúp ngôi nhà trên cao luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời. Ông đưa thiên nhiên vào ngôi nhà với thiết kế thông thoáng xuyên suốt giữa các phòng, đón gió mát và tận hưởng không khí trong lành. Toàn bộ mặt ngoài phòng khách là vách kính từ trần đến sàn cao 3 m giúp ngôi nhà trên cao luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời, xóa bỏ ranh giới giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Đến tầm nhìn vô cực và các tiện ích của penthouse The River

Tận dụng lợi thế nằm sát bờ sông vô cùng hiếm hoi và không gian xanh mướt của Thủ Thiêm trải dài bên dưới, nhà thiết kế đã đẩy yếu tố mãn nhãn này đến tầm vô cực. Chưa hết, một bản thiết kế linh hoạt khiến chủ nhân có cơ hội trải nghiệm với các hướng khác nhau của căn nhà: Bước qua cánh cửa vào nhà, lối vào vừa đủ để sảnh chính mở rộng ra, những bức tường ngăn cách không gian gần như biến mất, một cảm giác khoáng đạt tràn ngập.

Điểm vượt trội so với penthouse City Garden còn là khoảng thông tầng (sky light) được chăm chút kỹ lưỡng từ cách rót đầy một thứ ánh sáng tự nhiên tạo ra một trải nghiệm “tiếp đất” thú vị về thị giác, một thú xa xỉ thường chỉ có ở biệt thự mặt đất, nay lại có dịp trải nghiệm khi đang ở lưng chừng trời.

Tầm nhìn vô cực và tiện ích của penthouse The River

Kết hợp hài hòa giữa xu thế đương đại và văn hóa bản địa

Kế thừa nền tảng tiện ích từ City Garden, đến với The River, với diện tích vượt trội từ 400 m2 đến 750 m2, Refico đã đặt hàng DKO kiến tạo những không gian sống tinh túy, làm hài lòng cả ba thế hệ trong một gia đình thuộc giới tinh hoa Việt Nam.

Triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm khiến công trình vẫn đảm bảo tích hợp liền mạch giữa chi tiết kiến trúc và nội thất. Nó cho phép lưu trữ rộng rãi và tạo nhiều cơ hội cho chủ sở hữu cá nhân hóa không gian của họ, linh hoạt đáp ứng tất cả yêu cầu bao gồm cả sự thanh lịch yên tĩnh cũng như các bữa tiệc xa hoa đỉnh cao.

Với diện tích vượt trội từ 400 m2 đến 750 m2, Refico đã đặt hàng DKO kiến tạo không gian sống làm hài lòng cả ba thế hệ trong một gia đình

Nhờ vậy, người lớn tuổi vừa có không gian tĩnh dưỡng mà vẫn mãn nguyện vì con cháu thành đạt, quây quần. Người đàn ông trung niên chủ gia đình hài lòng rời bữa tối rồi lui về tận hưởng sự riêng tư, thư thái khi thưởng thức ly vang cuối ngày ở sky bar. Người phụ nữ mỹ mãn với phòng thay đồ tiện ích đến từng chiếc đèn led cảm biến, phòng trang điểm lộng lẫy xa hoa, trải nghiệm cảm giác thư thái riêng tư ở spa tại gia với bồn tắm cẩm thạch, phòng tắm đầy cỏ cây, tràn ngập ánh sáng trời. Người trẻ năng động trở về thoải mái “nổi loạn” trong không gian riêng đầy cá tính và tiện ích đến từng cú chạm.

Cách bài trí không gian vừa đóng vừa mở này còn giúp thế hệ thứ ba trải nghiệm cảm giác phấn khích “trên đỉnh thế giới” nhưng vẫn giữ được sự kết nối ngọt ngào, linh hoạt với cha mẹ ông bà.

Thời thượng nhưng riêng biệt

Một điểm vượt trội không thể không đề cập là hệ thống ánh sáng linh hoạt, hoàn mỹ đến từng milimet. Chủ nhân cảm nhận được “nhịp hải hà” qua từng mốc thời gian trong ngày thông qua hệ thống đèn cảm biến ánh sáng, dễ dàng thay đổi hướng chiếu sáng theo ý muốn người dùng.

Chỉ với 12 căn Penthouses trong dự án The River Thu Thiem, Refico - nhà phát triển dự án từng ghi dấu với 6 tuyệt phẩm penthouse City Garden muốn gửi đến cộng đồng tinh hoa một phiên bản hoàn hảo hơn cả trước kia. Lý do hoàn toàn dễ hiểu: 12 siêu phẩm penthouse này nằm sát bờ sông - vị trí đẹp hiếm hoi bậc nhất Thủ Thiêm - nơi được mệnh danh là Pudong phiên bản Việt. Sống trên đỉnh cao (living at the top) là trải nghiệm khác biệt mà The River Thu Thiem muốn mang đến cho cộng đồng tinh hoa - những ai đang đóng vai trò kiến tạo chuỗi giá trị trong xã hội Việt Nam hôm nay.