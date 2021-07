ĐHĐCĐ Văn Phú - Invest: Kế hoạch doanh thu năm nay tăng trưởng 43%

Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm nay là 3.100 tỉ đồng; lãi sau thuế 341 tỉ đồng, tăng trưởng 43% và 11% so với năm ngoái

Sáng nay, CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay thông qua hình thức họp trực tuyến. Trước đó, ngày 17.6 năm nay, VPI đã hoàn thành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch năm nay cũng như các nội dung quan trọng khác.

Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với tổng doanh thu hợp nhất 3.100 tỉ đồng, tăng 43% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 11% lên 341 tỉ đồng.

Với những nhận định trên, đánh giá nguồn lực phát triển của công ty, chúng tôi lựa chọn chiến lược của VPI năm 2020 và năm nay là ổn định hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội tích lũy quỹ đất để tăng tốc phát triển trong giai đoạn 2022 đến 2025.

Kế hoạch kinh doanh của Văn Phú – Invest năm nay Nguồn: VPI

Năm nay, VPI dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu chính từ dự án The Terra - An Hưng và một phần dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - Hào Nam; doanh thu từ kinh doanh khu căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hồ Tây. Cụ thể, phần cao tầng của dự án An Hưng với quy mô 1328 căn hộ (3 toà tháp 45 tầng), toàn bộ số căn hộ trên đã được chủ đầu tư phân phối hết tới khách hàng, dự án dự kiến ghi nhận doanh thu khoảng 2500 tỉ đồng.