4 lý do và những lưu ý khi mua nhà vào dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, cụ thể là quý 4 hằng năm, thị trường bất động sản (BĐS) thường sôi động với nhiều giao dịch hơn. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn , nguồn cung tại cả TP.HCM và Hà Nội đều có sự tăng trưởng vào quý 4/2020. Ông Robert Vũ, Tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn, cũng nêu ra 4 lý do mà nhiều người dân thường mua nhà, BĐS dịp cuối năm.

Thứ nhất, các ngân hàng đẩy mạnh giải ngân cho vay vốn, thời gian gần đây nhất với động thái giảm lãi suất cho vay mua nhà từ 0,2 - 1,3 điểm %. Người muốn vay mua nhà sẽ được tiếp cận nguồn vốn dồi dào hơn và với lãi suất thấp hơn trước đây. Điều này cũng là một trong các động lực để những người chưa có nhà ở cân nhắc mua nhà vào dịp này.

Nhiều người thường dành dịp cuối năm để mua nhà

Động lực thứ hai đến từ nguồn cung đa dạng và nhiều hơn, thể hiện ở tỷ lệ giao dịch những tháng cuối năm luôn tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm. Theo dữ liệu lớn (Big Data) của Batdongsan.com.vn, lượng tin đăng, đại diện cho nguồn cung của thị trường, trong quý 4/2019 tăng tới 45% so với quý 1/2019. "Điều này phần nào cho thấy, càng về cuối năm người mua sẽ càng có nhiều sự lựa chọn cũng như có sự so sánh về giá cả giữa các dự án trong cùng một khu vực", chuyên gia của nền tảng tìm kiếm BĐS này nhận định.

Dữ liệu lớn (Big Data) của Batdongsan.com.vn cho thấy lượng tin đăng cao nhất vào thời điểm cuối năm

Thứ ba, các ưu đãi, các chính sách chiết khấu, khuyến mãi... tung ra vào cuối năm từ các chủ đầu tư cũng kích cầu người mua. Nhiều chủ đầu tư có kế hoạch tặng quà như các gói nội thất, tặng vàng hoặc tiền mặt hoặc chiết khấu trực tiếp 5-10% để kích thích khách hàng chốt hợp đồng. Chính vì vậy, người mua cũng có thêm động lực từ các chính sách bán hàng hấp dẫn để quyết định xuống tiền.

Cuối cùng, dịp cuối năm cũng là lúc người có dự định mua nhà có thể nhận được các khoản thưởng hoặc thu hồi được các khoản doanh thu nên dòng tiền dư dả hơn. Dịp này cũng được đánh giá là thời điểm người mua có thể dễ dàng thương lượng giá cả do nhu cầu thanh lý nhà đất do nợ đến ngày đáo hạn, trả nợ hay đổi nhà mới là cơ hội giúp người mua "săn" được nhà với mức giá hợp lý hơn và dễ dàng thỏa thuận với bên bán để giảm giá thành.

Những điều cần lưu ý khi mua nhà cuối năm

Tìm hiểu thông tin dự án, giá cả, vị trí, so sánh với các BĐS tương tự trước khi mua

Cuối năm 2020 có thể có nhiều yếu tố thuận lợi cho người mua nhà nhưng các chuyên gia Batdongsan.com.vn vẫn khuyến cáo người mua nhà cần tìm hiểu kỹ thông tin và cẩn trọng trước khi ra quyết định.

Theo đó, người mua cần lựa chọn chủ đầu tư uy tín và không "hoa mắt" trước các khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, cần ưu tiên giá trị cốt lõi của ngôi nhà và cơ sở pháp lý của dự án.

Một số chủ đầu tư sẽ tung ra mức lãi suất 0% trong những năm đầu để thu hút người mua, tạo thành "bẫy" lãi suất. "Tuy nhiên cần hỏi rõ biên độ lãi suất những năm sau sẽ thay đổi như thế nào, cố định hay thả nổi theo thị trường lãi suất?", chuyên gia lưu ý.

Ngoài ra, người mua nhà cần tham khảo giá thị trường, tránh mua phải giá "ảo", cũng như cân nhắc mức giá bán tại các khu vực lân cận hoặc các dự án tương tự trong cùng khu vực, tìm hiểu lịch sử giá cả khu vực. Những thông tin này người mua có thể dễ dàng kiểm tra và so sánh khi truy cập vào Batdongsan.com.vn. Ngoài ra, các thông tin quy hoạch và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia hoặc người thân, bạn bè am hiểu về thị trường và giao dịch BĐS trước khi quyết định "xuống tiền" cũng rất quan trọng. Có một ngôi nhà để ở là mong ước của nhiều người và thời gian để tìm một căn nhà phù hợp, dù là chung cư hay nhà riêng, thường kéo dài 6 - 9 tháng, bạn cũng không nên quyết định vội vàng mà cần tìm hiểu thật kỹ thông tin, cân nhắc tới các yếu tố tài chính, pháp lý trước khi quyết định.