6 lý do khiến khách hàng lựa chọn Happy One - Central

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết với Happy One - Central, Vạn Xuân Group mong muốn mang đến cho những chủ nhân tương lai một không gian sống tiện nghi, hiện đại ngay tại trung tâm thành phố mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Sau khi trực tiếp tham quan căn hộ mẫu, anh Nguyễn Thế Mạnh (Bình Dương) đã chia sẻ 6 lý do mà anh và vợ của mình hoàn toàn hài lòng và chắc chắn sẽ lựa chọn Happy One - Central để làm nơi an cư lý tưởng cho cả gia đình.

Happy One - Central luôn thu hút khách hàng với hàng loạt những tiện ích đáp ứng nhu cầu sống hiện đại 1. Vị trí vàng trung tâm thành phố Thủ Dầu Một

Là một trong những dự án hiếm hoi tọa lạc tại phường Phú Hòa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một ra mắt trong giai đoạn này, từ Happy One - Central những chủ nhân tương lai chỉ với “một bước chân” là có thể thụ hưởng đầy đủ các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: sân golf Sông Bé, Aeon Mall Bình Dương, MM Mega Market, trường học quốc tế, bênh viện quốc tế, trường học các cấp, khu du lịch Đại Nam,…. Cũng như kết nối với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác vô cùng dễ dàng.

Happy One - Central có vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một 2. Thiết kế căn hộ thông minh, nội thất đẳng cấp

Happy One - Central có quy mô 10.162m2 bao gồm 2 block cao 40 tầng và 3 tầng hầm với các căn hộ có diện tích từ 49 – 91m2 được xây dựng từ 1 - 3 PN, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng. Các căn hộ tạo ấn tượng cho khách hàng bởi thiết kế thông minh, được trải dài theo hàng ngang trên mặt bằng tầng. Điều này, giúp cho mỗi phòng trong từng căn hộ đều có cửa sổ, tận dụng được nắng và gió tự nhiên, đảm bảo cho không gian luôn tràn ngập ánh sáng và thông thoáng.

Cùng với đó, việc lựa chọn các thiết bị nội thất cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, khiến cho Happy One - Central khác biệt hoàn toàn so với các dự án khác trong khu vực.

3. Ứng dụng công nghệ smarthome 4.0

Nắm bắt được thị trường về nhu cầu của khách hàng được sống trong căn hộ thông minh ngày càng cao, Vạn Xuân Group đã đưa hệ thống smarthome 4.0 tới từng căn hộ tại Happy One - Central, đem lại cho những chủ nhân tương lại một cuộc sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một.

4. Tổ hợp 68 tiện ích đỉnh cao

Happy One - Central là khu phức hợp căn hộ thông minh tích hợp chuỗi 68 tiện ích đỉnh cao đầu tiên tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một như: sân goft 3D, rạp chiếu phim trên không, Art Gallery, khu BBQ, Gym, Yoga, hồ bơi vô cực, hồ cá Koi, thang máy điều khiển bằng giọng nói, an ninh 24/7…. Đặc biệt và ấn tượng nhất, đó chính là cây cầu kính trên không nối liền 2 block tòa nhà ở lầu 40 của khu căn hộ.

Điểm nhấn nữa của Happy One - Central chính là công nghệ chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan cho toàn khu căn hộ. Được biết đây là khu căn hộ tại Bình Dương được áp dụng công nghệ tiên tiến này tạo được hiệu ứng thu hút ánh nhìn và tạo điểm nhấn khiến nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của Thủ Dầu Một.

5. Chính sách thanh toán ưu đãi

Với mức giá chỉ từ 1,76 tỉ/căn, thanh toán chỉ từ 1%/tháng, ngân hàng hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà cùng với nhiều chính sách hấp dẫn khác, Happy One - Central xứng đáng là lựa chọn an cư cũng như đầu tư lý tưởng cho khách hàng ở thời điểm hiện tại.

6. Được phát triển bởi những đơn vị uy tín

Happy One - Central do Vạn Xuân Group là chủ đầu tư, được các đơn vị uy tín đồng hành và phát triển như đơn vị tư vấn thiết kế ONG & ONG, đơn vị tư vấn cảnh quan LJ - ASIA, đơn vị xây dựng Central, đơn vị tư vấn giám sát Artelia, ngân hàng hỗ trợ MB Bank và TP Bank, đơn vị phát triển dự án Cen Sài Gòn và Vivahomes,...