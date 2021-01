Bắt kịp xu hướng thiết kế nội thất ‘trendy’ cho năm 2021

Từ ngày 5.1.2021, 20 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công căn hộ EcoLife Riverside sẽ được tặng sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. 70 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn trúng xe ô tô Kia Morning 2020 trị giá gần 400 triệu đồng. Đặc biệt, tất cả khách hàng đặt mua thành công căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đều được nhận lộc Cành mai vàng trị giá 50 triệu đồng. Đặc biệt, vào ngày 24.1.2021 sắp tới đây, sự kiện mở bán EcoLife Riverside với tên gọi “Sự lựa chọn an cư hoàn hảo” sẽ mang đến cơ hội sở hữu những căn hộ cao cấp nhất tại TP Quy Nhơn cho khách hàng. Để biết thêm chi tiết về dự án quý khách hàng vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hợp Phát: 0847.922.225 An Vượng Land Quy Nhơn: 0931.934.989 Công ty TNHH Địa ốc BHN: 0935.524.222 Công ty TNHH SX TM DV Vạn Tâm: 056.525.7777 Bình Định GoldenLand: 0905.932.322 Công ty CP đầu tư và kinh doanh BĐS Hải Phát: 0935.739.686 Đất Xanh Nam Trung Bộ CN Quy Nhơn: 0899.313.439 Website: www.ecoliferiverside.vn