Bình Dương: Giá căn hộ đang vượt quá tầm tài chính của người trẻ

Liệu cơ hội an cư có vượt quá tầm tay của các gia đình trẻ với mức thu nhập tầm trung?

Thị trường căn hộ Bình Dương quý 2/2021 tăng nhiệt rõ nét, khách hàng đa phần là người mua ở thực

Nhu cầu an cư tăng vọt

Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường căn hộ Bình Dương bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ kéo theo cơn sốt về giá. Nếu như trước năm 2018, giá căn hộ trung bình tại Bình Dương dao động từ 20-25 triệu đồng/m² thì hiện nay đã tăng đến 40-45 triệu đồng/m², thậm chí một số dự án cán mốc 60 triệu đồng/m².

Lý giải cơn sốt này, nhiều chuyên gia BĐS nhận định rằng Bình Dương có vị trí tiếp giáp và là thị trường vệ tinh nổi bật của TP.HCM, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ.

Tốc độ phát triển về kinh tế, hạ tầng, dân số thần tốc của Bình Dương đang là nhân tố chủ lực kéo theo áp lực nhà ở. Theo số liệu năm 2019, toàn tỉnh có gần 2,5 triệu người. Bình Dương cũng là tỉnh có tỷ lệ người di cư phải thuê nhà cao bậc nhất nước (74,5%). Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước. Ước tính hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 80.000 người lao động đến làm việc và sinh sống. Do đó, nhu cầu an cư tại địa phương này tăng vọt từng ngày.

Giá căn hộ Bình Dương chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m², giấc mơ an cư của gia đình trẻ ngày càng xa tầm với

Đặc biệt, việc Dĩ An và Thuận An phát triển lên thành phố đã tạo ra hấp lực mạnh mẽ cho thị trường BĐS Bình Dương. Làn sóng các doanh nghiệp đổ về Bình Dương để phát triển dự án đã kéo làn sóng đầu tư về đây.

Giải bài toán an cư cho gia đình trẻ

Từ đầu năm 2021, thị trường căn hộ Bình Dương sôi động trở lại do nền kinh tế dần phục hồi và nhu cầu an cư tăng mạnh. Tuy nhiên, giá căn hộ Bình Dương cũng đã xác lập một mặt bằng giá mới, nhiều dự án có mức tăng quá “nóng”, cao hơn so với tiềm năng thực tế của khu vực đang khiến nhà đầu tư lẫn người mua an cư đều hết sức cân nhắc.

Trong khi đó, những người có nhu cầu an cư thật sự đa phần là người dân nhập cư, những gia đình trẻ hay lao động trí thức trẻ đang làm việc tại các khu công nghiệp tại Bình Dương. Đây là nhóm khách hàng có vốn tích lũy tương đối hạn chế, thu nhập hằng tháng ổn định ở tầm trung. Do đó, giá căn hộ ở ngưỡng 40-45 triệu đồng/m² được đánh giá là quá sức đối với người mua ở thực, ngay cả mức giá 35-40 triệu đồng/m² cũng là một thách thức không nhỏ. Theo đó, người trẻ độc thân thường ưa chuộng căn hộ nhỏ dưới 1 tỉ đồng và gia đình trẻ 2 thế hệ sẽ an toàn với căn hộ lớn hơn ở mức dưới 1,5 tỉ đồng. Đồng nghĩa mức giá an cư lý tưởng cho người mua ở thực sẽ không vượt quá 30 triệu đồng/m².

Đáp ứng nhu cầu cũng như kỳ vọng của các gia đình trẻ tại Bình Dương, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh sắp ra mắt dự án căn hộ Legacy Central đang được giới đầu tư và đông đảo người mua ở thực quan tâm. Theo đó, giá bán dự kiến dao động từ dưới 1 tỉ đồng/căn đến 1,5 tỉ đồng/căn gồm căn hộ studio, căn 1PN và 2PN. Nếu quy ra m² có thế thấy giá bán tại Legacy Central chưa đến 25 triệu đồng/m², rất lý tưởng với nhóm người mua ở thực.

Phối cảnh 3D dự án căn hộ Legacy Central

Mặc dù có mức giá thấp hơn nhiều so với giá sàn tại cùng khu vực nhưng Legacy Central là căn hộ hiện đại với thiết kế thông minh, nội thất cao cấp, đạt tiêu chuẩn xanh thân thiện môi trường. Có thể thấy đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chủ đầu tư cũng như đơn vị phát triển dự án - Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh trong việc chung tay đóng góp vào việc phát triển đô thị địa phương cũng như hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đông đảo người trẻ tại đây.

Không chỉ ưu đãi về giá, Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh còn liên kết với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng. Theo tiết lộ từ đơn vị phát triển dự án, sau thanh toán đợt 1 (khoảng vài trăm triệu đồng), những gia đình trẻ có thể sở hữu ngay căn hộ thông minh tại Legacy Central chỉ với 7 triệu đồng/tháng. Thông tin chính thức về dự án sẽ được Tập đoàn Kim Oanh công bố ngay trong tháng 5 này.

Có thể nói, chưa bao giờ giới trẻ Bình Dương có thể chạm tay tới giấc mơ an cư dễ dàng đến thế. Sự xuất hiện của Legacy Central đã kịp thời giải cơn khát căn hộ giá rẻ và trở thành nơi khởi nguồn hạnh phúc - tổ ấm đầu tiên cho các gia đình trẻ bắt đầu hành trình xây dựng hạnh phúc tương lai tại thủ phủ công nghiệp phía Nam.