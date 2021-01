Chính thức giới thiệu dự án biểu tượng King Crown Infinity

Khởi đầu ấn tượng của thị trường bất động sản đầu năm 2021

Được tổ chức hoành tráng, trang trọng tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, sự kiện giới thiệu chính thức dự án King Crown Infinity thu hút đông đảo các nhà đầu tư và đội ngũ chuyên viên tư vấn từ các sàn giao dịch uy tín trên địa bàn TP.HCM tham dự.

Sự kiện được coi là dấu son đánh dấu khởi đầu tốt đẹp cho thị trường bất động sản khu Đông năm 2021, với kỳ vọng về một năm phát triển rực rỡ và thành công.

“Ra mắt thị trường vào đúng thời điểm chính thức thành lập Thành phố Thủ Đức - thành phố của đổi mới và sáng tạo, chúng tôi hi vọng rằng King Crown Infinity sẽ thổi luồng gió mới vào phân khúc bất động sản cao cấp khu vực Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung, thiết lập nên một chuẩn mực căn hộ cao cấp đúng nghĩa, mang tới cho khách hàng thượng lưu sự lựa chọn an cư và đầu tư thông thái”, đại điện BCG Land chia sẻ tại sự kiện.

Mặc dù mới ra mắt thị trường nhưng dự án đã tạo được tiếng vang lớn với tòa tháp đôi cao 30 tầng Apollo và Artermis có thiết kế mang tính biểu tượng, tọa lạc ngay vị trí huyết mạch giữa trái tim Thành phố Thủ Đức. Lấy cảm hứng từ trường phái kiến trúc giải tỏa kết cấu của “Queen of the Curve” Zaha Hadid, King Crown Infinity mang đến cho kiến trúc đô thị Thành phố mới một diện mạo mới, vượt lên trên khuôn mẫu của những lối kiến trúc thông thường.

Phần tư vấn chuyên sâu về dự án nhận được nhiều sự quan tâm

Dự án còn gây tiếng vang bởi những vũ điệu ánh sáng huyền ảo qua bàn tay tài hoa của nghệ sĩ chiếu sáng người Ý Tommaso Frizzale. Thêm vào đó là vật liệu xây dựng tiên tiến của thời đại GFRC - bê tông cốt sợi thủy tinh - một loại vật liệu xanh, thân thiện với môi trường.

Dự án của những điểm nhấn “đầu tiên”

Sự kiện ra mắt chính thức King Crown Infinity ghi dấu ấn mạnh mẽ với các nhà đầu tư tham dự bởi phần tư vấn chuyên sâu về những tiện ích nổi bật của dự án. Trong đó các nhà đầu tư đặc biệt hứng thú với điểm nhấn “phố đi bộ trong nhà” đầu tiên tại Việt Nam của dự án. Thông suốt và khép kín 6 tầng thương mại, phố đi bộ King Crown Infinity là sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh, hồ cảnh quan và thác nước tạo nên một vườn treo trên không độc đáo chưa từng xuất hiện ở bất kỳ dự án nào trên thị trường.

Dự án thu hút mạnh mẽ bởi thiết kế ưu tiên không gian xanh

Theo bật mí từ chủ đầu tư, đây cũng là dự án đầu tiên được đầu tư tới 2 BMU (Building Maintenance Unit) - một thiết bị bảo trì tòa nhà cao tầng chuyên nghiệp, giúp tòa nhà luôn sáng bóng và gia tăng tuổi thọ. Tại TP.HCM hiện nay mới chỉ có Landmark81 đầu tư thiết bị bảo trì tòa nhà này, nhưng cũng chỉ có 1 BMU.

Ông Hồ Đình Chiêu, Giám đốc The FIVE & Partners, đơn vị thiết kế dự án cho hay, King Crown Infinity cũng là dự án đầu tiên thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo chuẩn cao nhất hiện nay - QCVN 06:2020/BXD. Theo đó, tầng hầm của dự án có tiêu chuẩn thoát hiểm và PCCC cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn của các tòa nhà hiện tại, giúp cự ly thoát hiểm ngắn hơn, an toàn hơn.

Toàn cảnh King Crown Infinity

Với những điểm nhấn độc đáo riêng có, cùng với hệ thống hơn 25 tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi vô cực, jacuzzi, khu vui chơi trẻ em… King Crown Infinity thực sự là dự án an cư và đầu tư xứng tầm tại khu Đông TP.HCM. “Trong bối cảnh bất động sản Thủ Đức đang tăng nhiệt mạnh sau cú hích lên Thành phố, tôi tin rằng King Crown Infinity sẽ nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường”, anh Hồ Minh Tuấn, một nhà đầu tư tham dự sự kiện, chia sẻ.

Không chỉ nhận được những thông tin tư vấn chuyên sâu về dự án cũng như tiến độ thi công, tiến độ bàn giao, các khách mời còn nhận được những phần quà hấp dẫn từ chủ đầu tư BCG Land, thay cho lời tri ân tới các nhà đầu tư thông thái đã dành nhiều sự quan tâm và tin tưởng cho dự án.