Cơ hội đầu tư và an cư tuyệt vời tại HAPPY ONE - Premier

Dự án này hứa hẹn sẽ là nơi phát triển cơ hội đầu tư và an cư tuyệt vời tại TP.HCM

Trên ưu thế sở hữu nhiều nét đẹp sang trọng, phong cách thiết kế hòa nhập thiên nhiên cùng vị trí vàng và tiện ích ấn tượng, căn hộ HAPPY ONE - Premier thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng TP.HCM.

Phối cảnh dự án HAPPY ONE - Premier tại trung tâm Tân Sơn Nhất

Địa điểm an cư tuyệt vời với căn hộ thông minh

“Mọi người thường phải dành rất nhiều thời gian để làm việc và hoạt động trong một ngày. Vì vậy chúng tôi hướng đến việc xây dựng một phong cách sống mới tại HAPPY ONE - Premier, nơi những cư dân của mình được phục vụ bằng công nghệ, để họ thực sự được nghỉ ngơi thư giãn” đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Được ví là dự án khai sáng cho mô hình nhà thông minh tại khu vực, căn hộ HAPPY ONE - Premier tích hợp công nghệ đẳng cấp đến từ Mỹ; giúp cư dân hoàn toàn yên tâm tận hưởng những phút giây yên bình bên gia đình khi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh kiểm soát 24/7 kết hợp cùng công nghệ camera tiên tiến giúp phát hiện, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy trong thời gian nhanh nhất, trước khi hệ thống báo cháy kích hoạt. Chỉ bằng một lần chạm tay, thiết bị gia dụng, điều hòa, ánh sáng,… đều được hoạt động theo ý gia chủ. Trong đó, đặc biệt nhất là ứng dụng công nghệ 4.0 vào mô hình bãi đậu xe thông minh mới lạ.

Khu vực sảnh chờ nhiệt đới rộng gần 200m2 của HAPPY ONE - Premier

Không những thế, để tham gia vào việc phát triển dự án và đảm bảo uy tín, Vạn Xuân Group đã phối hợp với Công ty Ricons - thuộc top những tổng thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam.

“Thay vì chật vật trong những ngôi nhà cấp 4 không mấy khang trang về vật chất lẫn tiện ích, gia đình tôi đã lựa chọn căn hộ HAPPY ONE - Premier làm nơi an cư trong thời gian sắp tới… Bên cạnh phong cách hòa nhập với thiên nhiên, thuận tiện di chuyển đến các khu vực trọng điểm của thành phố và được bàn giao đầy đủ nội thất/trang thiết bị cao cấp châu Âu, tôi tin rằng đây sẽ là địa điểm an cư tuyệt vời mà mọi thành viên trong gia đình đều mong muốn sở hữu”, chia sẻ của khách hàng M.T. Tuyết Nga - một trong những khách hàng đầu tiên lựa chọn mua căn hộ HAPPY ONE - Premier.

Cơ hội đầu tư sinh lời tốt cho cư dân TP HCM

Với sự biến động của thị trường hơn nửa năm qua, nguồn cung các dòng căn hộ tại khu vực trung tâm Tân Sơn Nhất hầu như vắng bóng. Trong khi nhu cầu nhà ở đang dần trở nên khan hiếm thì sự xuất hiện của căn hộ HAPPY ONE - Premier đã giải tỏa được phần nào cơn “khát” căn hộ tại TP.HCM. Tuy nhiên, với mục tiêu nâng cấp trọn vẹn các chuẩn mực sống dự án còn tạo nên hấp lực lớn nhờ mảng xanh đậm chất miền nhiệt đới. Với mật độ xây dựng chỉ 34,19%, chủ đầu tư đã mang đến cho thị trường một khối tài sản sinh lời bền vững nhất.

Lễ khai trương căn hộ mẫu HAPPY ONE - Premier

Minh chứng cho nhận định này là hơn 600 người đã đến tham quan nhà mẫu trong ngày khai trương 19.9 vừa qua. Mặc dù được săn đón nhưng dự án chỉ tung ra thị trường 219 căn hộ, bao gồm: 210 căn hộ điển hình, 3 căn shophouse và 6 căn penthouse với mức giá khởi điểm từ 1,9 tỉ đồng cho các căn có diện tích từ 49 - 80m2. Đặc biệt, sự để tâm của chủ đầu tư khi cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án cùng với vị trí cách sông Vàm Thuật chỉ 300m vô hình trung mang đến cho cư dân một đặc quyền độc đáo. Đó chính là view sông hiếm có. Bởi cho đến hiện tại và cả tương lai, bất động sản ven sông hoặc view sông chưa bao giờ thôi hấp dẫn và luôn được xem là của hiếm trên thị trường.

