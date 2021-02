'Công ty Vạn An Phát không mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh'

Trước thông tin Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh để bán hàng, ông Lê Phạm Khoa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát đã có văn gửi đến Tập đoàn Hưng Thịnh một lời xin lỗi và khẳng định công ty ông không mạo danh Tập đoàn Hưng Thịnh.

Ông Lê Phạm Khoa cho biết ngày 28.1, Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát có nhận được thông tin về việc Tập đoàn Hưng Thịnh ra thông báo “Cảnh báo thông tin sai lệch về chương trình tri ân khách hàng” tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 24.1.2020 tại Tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Theo đó, Tập đoàn Hưng Thịnh khẳng định không tổ chức và tiến hành gửi bất kỳ thư mời nào về sự kiện tri ân khách hàng trên. Đồng thời, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho rằng hành vi giả mạo thư mời được thực hiện bởi một nhóm nhân viên kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát. Tuy nhiên, Công ty Vạn An Phát khẳng định Ban lãnh đạo công ty không chủ trương và không có bất kỳ chỉ đạo nào về việc giả mạo thư mời của Tập đoàn Hưng Thịnh hay một pháp nhân nào khác trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty nhằm dễ dàng tiếp cận, lôi kéo, lừa dối khách hàng hướng đến việc mua bán sản phẩm.

“Ngay khi nhận được nội dung phản ánh từ phía Tập đoàn Hưng Thịnh, công ty chúng tôi đã nhanh chóng có buổi họp ban giám đốc để triển khai rà soát, xác minh làm rõ sự việc và sẽ có phản hồi sớm nhất đến tập đoàn cũng như toàn bộ các khách hàng quan tâm. Công ty chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những sự việc không mong muốn xảy ra vừa qua. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm rõ sự việc trong thời gian sớm nhất, nếu thật sự có một hay nhóm nhân viên kinh doanh nào làm việc trên, chúng tôi sẽ cho thôi việc, đồng thời sẽ xử lý các cá nhân đó theo đúng quy định pháp luật”, đại diện Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Phạm Khoa cho biết thêm, hiện nay Công ty cổ phần Bất động sản Vạn An Phát đã khẳng định được thương hiệu từ lâu với các dự án ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn chỉnh về mặt pháp lý, giữ đúng cam kết với khách hàng và luôn hướng về xã hội, cộng đồng nên không cần phải mạo danh doanh nghiệp khác để bán hàng. Thậm chí trước đây cũng có một số doanh nghiệp khác mạo danh Công ty Vạn An Phát.

“Công ty Vạn An Phát chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Hưng Thịnh, kính chúc Quý công ty ngày càng Phát triển - Thịnh vượng - Vạn lộc và Thành công. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì một số lý do nào đó đã gây phiền toái, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của Tập đoàn Hưng Thịnh. Chúng tôi khẳng đinh lãnh đạo công ty không bao giờ có chủ trương mạo danh một doanh nghiệp khác để bán hàng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ rà soát, nếu có một cá nhân hay tổ chức nào trong công ty thực hiện điều này, Ban lãnh đạo công ty sẽ xử lý nghiêm”, ông Khoa cho biết.