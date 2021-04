Đầu tư bất động sản 2021: xu hướng dài hạn lên ngôi

Nếu ở giai đoạn trước đây, nhiều người có xu hướng tham gia đầu tư bất động sản (BĐS) theo tâm lý đám đông và mục đích “lướt sóng”, thì ở thời điểm hiện tại sự thận trọng mới là yếu tố được đề cao số 1 trong đầu tư vào lĩnh vực vốn nhạy cảm này.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS trong 2 năm trở lại đây cũng cho thấy sự lựa chọn, sàng lọc rất lớn. Các dự án phải có đầy đủ pháp lý, đồng thời chủ đầu tư phải có cam kết mạnh vào giá trị thực của sản phẩm. Những dự án chạy theo trào lưu, nhu cầu ngắn hạn đang dần bị thế chỗ bởi các dự án đầu tư lâu dài về cả quy mô lẫn chất lượng cũng như đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

Với định hướng đầu tư lâu dài, nhiều nhà đầu tư chấp nhận di chuyển xa hơn đến các thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng

Thực tế cho thấy, người mua ở thật với tầm tài chính khiêm tốn thường chấp nhận di chuyển quãng đường xa để có được chốn an cư. Cùng với đó, làn sóng đầu tư BĐS tại thị trường tỉnh cũng đang chiếm ưu thế do lợi thế về quỹ đất, giá thành, nguồn hàng đa dạng. Nhất là trong bối cảnh giá đất tại các thành phố trung tâm ngày càng tăng cao. Nhà đầu tư dài hạn có xu hướng dịch chuyển đến những nơi giàu tiềm năng phát triển với mức giá BĐS còn thấp, chưa bị “làm giá”. Đấy cũng là lý do mà các tỉnh tại Tây nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk... tuy không được đánh giá là thị trường quá “hot” song lại có hấp lực đáng kể đối với giới đầu tư địa ốc.

Minh chứng rõ nét trong thời gian gần đây, nhiều tập đoàn tên tuổi đã chọn Tây nguyên làm điểm dừng chân để phát triển các dự án về dân cư đô thị, thương mại và du lịch nghỉ dưỡng. Theo dấu chân các “ông lớn”, lượng khách hàng đổ về các tỉnh Tây nguyên cũng đa dạng hơn.

Không chỉ ở thành phố, đất nền tại một số huyện tỉnh Tây nguyên cũng đang thu hút giới đầu tư

Giới phân tích nhận xét, sự biến đổi về chất của vùng đất Tây nguyên đang thể hiện rõ rệt qua 2 yếu tố. Thứ nhất, sự tham gia của các “ông lớn” với những dự án BĐS được đầu tư bài bản dựa trên quy hoạch có tầm nhìn rộng đang tạo ra diện mạo mới cho phố núi.

Thứ hai, nhu cầu thụ hưởng BĐS của người dân Tây nguyên ngày càng gia tăng. Các tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… đều đang trên đà phát triển với chỉ số tăng trưởng kinh tế ổn định, tỷ lệ đô thị hóa cao. Khi mức sống và nhu cầu hưởng thụ của người dân ngày một tăng lên - họ có xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để sở hữu chốn an cư trọn vẹn đúng nghĩa.

Điều này đã góp phần củng cố giá trị thực của các dự án BĐS tại Tây nguyên, cũng như cho thấy dấu hiệu của một thị trường bền vững và phát triển.