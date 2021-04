Điểm đỗ xe định danh - đặc quyền dành riêng cho cư dân VIP

Song, việc sở hữu một căn hộ hạng sang tại vị trí trung tâm và đặc quyền đỗ xe định danh mới thực sự giúp chủ nhân khẳng định vị thế và phong cách sống đẳng cấp của mình tại một trong những đô thị đắt đỏ bậc nhất cả nước.

VIP là thuật ngữ chỉ những nhân vật quan trọng, tiêu biểu, dồi dào về vật chất, cao cấp về tri thức, giàu có về trải nghiệm và là một tầng lớp "số ít" trong xã hội. Bởi vậy, những người thuộc giới này sẽ có những tiêu chuẩn và đặc quyền riêng trong các trải nghiệm sử dụng dịch vụ như du lịch, tiêu dùng, nhà hàng, ngân hàng… Họ có khả năng yêu cầu những sản phẩm và dịch vụ khác với số đông để đánh dấu tên tuổi và định hình vị thế của mình.

Điểm đỗ xe định danh là lời khẳng định không thể nào “chất” hơn cho vị thế của một cư dân VIP tại những chung cư hạng sang, bởi những đặc quyền của nó. Sử dụng “lot” đỗ xe của riêng, gắn biển số xe của mình, cũng giống như bạn đang đeo chiếc túi hàng hiệu và chắc chắn mọi người xung quanh đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Trong bối cảnh xã hội phát triển chóng mặt, thị trường bất động sản sôi động, các dự án chung cư cao cấp lần lượt ra đời đáp ứng nhu cầu sống sang - sống chất của giới thượng lưu. Những tưởng, cứ mua một căn hộ là đương nhiên có được một chỗ đỗ xe cho mình. Thế nhưng, nhiều người đã lầm tưởng. Thời đại đất chật người đông, nhà thì có nhưng chỗ đỗ xe thì… phải tranh nhau không còn là hiện tượng hiếm. Vướng mắc này không chỉ của riêng cư dân thành thị hạng trung mà còn xảy đến với ngay những người có tiền trong xã hội.

Việc có một “lot” đỗ xe định danh, từ chỗ là một gạch đầu dòng ai cũng khao khát có được, đặc quyền đó đã trở thành một trong số những điểm sáng làm nên ưu thế khác biệt cho cư dân VIP. Đặc biệt khi số dự án mà chủ đầu tư có khả năng tung ra ưu đãi “hiếm có, khó tìm” này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những dự án căn hộ hạng sang đang mở bán tại Hà Nội những tháng đầu năm 2021, The Summit 216 tại 216 Trần Duy Hưng đang dành tặng cơ hội nhận đặc quyền đỗ xe định danh cho khách mua căn hộ.

The Summit 216 mang đến cho cư dân phong cách sống thời thượng, là dự án căn hộ hạng sang trên trục đường huyết mạch Trần Duy Hưng. Sở hữu vị thế đắt giá và hưởng lợi từ các tiện ích đủ đầy xung quanh từ y tế (bệnh viện Thu Cúc), mua sắm/giải trí (Vincom Centre); giáo dục (trường PTTH Amsterdam), The Summit 216 mang đến cho cư dân phong cách sống thời thượng, “nhà mặt phố” nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư trong trải nghiệm sống hằng ngày. Bên cạnh hệ thống Smart Car Parking (bãi đỗ xe thông minh) tại 2 tầng hầm rộng, chủ đầu tư dự án còn đang tung ra cơ hội nhận đặc quyền đỗ xe định danh, chỉ 10 “lot” cho khách mua căn hộ từ nay đến hết ngày 23.6.2021; như một lời khẳng định cho vị thế và tầm giá trị của dự án.

Bãi đỗ xe định danh của The Summit 216 có số lượng cực kỳ giới hạn, chỉ 10 “lot”, và nằm tại một tầng hầm riêng. Bởi vậy, cư dân VIP sở hữu đặc quyền đỗ xe định danh tại The Summit 216 vừa được sử dụng một hầm để xe riêng, vừa có một “lot” đỗ xe với biển số xe của chính mình. Với đặc quyền đỗ xe định danh, bạn sẽ dễ dàng định vị được vị trí và di chuyển đến điểm đỗ chỉ trong vài phút; không lo chờ hệ thống chung; được quản lý và chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên túc trực 24/7. Thảnh thơi lái xe vào hầm và đỗ vào điểm đỗ được “cá nhân hóa” cho riêng mình thực sự là một trải nghiệm sống sang mà không phải cư dân nào cũng may mắn có được.